Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Sekreteri Ahmet Savaşan, Ulusal Birlik Partisi’nin birlik ve beraberliğinin en büyük zenginliği olduğunu vurguladı.

Savaşan, Kurban Bayramı dolayısıyla UBP Genel Merkezi’nde düzenlenen bayramlaşma programına ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, etkinlikte UBP Genel Başkanı ve Başbakan Ünal Üstel ile partililerle, teşkilat mensupları ve vatandaşlarla bir araya geldiklerini belirtti; katılan herkese teşekkürlerini iletti.

Savaşan, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Kurban Bayramı’nın bereketini, sevgisini ve kardeşlik ruhunu UBP Genel Merkezimizde hep birlikte yaşamanın mutluluğunu yaşadık.

Genel Başkanımız, Başbakanımız Sayın Ünal Üstel ve kıymetli eşleri ile birlikte; ülkemizin dört bir yanından gelen büyüklerimiz, dava arkadaşlarımız ve partililerimizle samimi, coşkulu ve yürekten bir bayramlaşma gerçekleştirdik.

Aynı gönülde buluşmanın, aynı değerlere sahip çıkmanın ve aynı sevdayı paylaşmanın verdiği güçle bir kez daha gördük ki; birlik ve beraberliğimiz en büyük zenginliğimizdir. Bu güzel bayram gününde bizlerle olan, muhabbetiyle gönüllerimizi ısıtan tüm büyüklerimize, teşkilat mensuplarımıza ve kıymetli partililerimize gönülden teşekkür ediyorum.

Birliğimiz daim, kardeşliğimiz güçlü, bayramımız bereketli olsun. Kurban Bayramımız mübarek olsun.”