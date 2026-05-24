Çatalköy-Esentepe Belediyesi tarafından Telsim Vodafone iletişim sponsorluğunda düzenlenen 17. Zerdali Festivali, Yeni Türkü konseriyle sona erdi.

Belediyeden verilen bilgiye göre, festivalin son gününde, Çatalköy-Esentepe Belediyesi Nostalji Halk Dansları Topluluğu, Dance Of Fire ve ardından Arif Edizer Grup Argasdi sahne aldı.

Festivalde, tamamen Kıbrıs tasarımlarından oluşan 44 özel kıyafet, Günkut Ajans Marka Models (GAMM), tarafından düzenlenen özel defile ile tanıtıldı. Defilede 22 tescilli KKTC Güzeli ve Bay Kuzey Kıbrıs mankenleri yer aldı.

“ANKA Zamanın Kanatları Tasarım Kıbrıs Kostümleri Defilesi” kapsamında özel tasarım kostümleri hazırlayan Gencay Eroğlu ile Sanat Yönetmeni Adem Öksüzoğlu da geceye sanatsal dokunuş kattı.

Ceyhun Kırok: “Kültürümüzü hep birlikte yaşattık”

Festival sonunda açıklamalarda bulunan Ceyhun Kırok, 17. Zerdali Festivali’nin birlik, beraberlik ve kültürel değerlerin yaşatılması adına önemli bir organizasyon olduğunu belirtti.

Kırok açıklamasında, “İki gün boyunca Esentepe’de sadece bir festival değil; kültürümüzü, geleneklerimizi, müziğimizi ve sanatımızı hep birlikte yaşadık. Halkımızın yoğun ilgisi ve coşkusu bizleri son derece mutlu etti. Zerdali Festivali artık bölgemizin en önemli kültürel değerlerinden biri haline gelmiştir” ifadelerini kullandı.

Festival boyunca Kıbrıs kültürünün ön planda tutulduğunu vurgulayan Kırok, “Halk danslarımızdan müziğimize, yerel değerlerimizden sanat etkinliklerine kadar her detayda Kıbrıs ruhunu yaşatmaya özen gösterdik. Bu festival, sadece eğlence değil aynı zamanda kültürel mirasımızı gelecek nesillere aktarma sorumluluğudur” dedi.

Telsim Vodafone başta olmak üzere katkı koyan tüm kurum, kuruluş ve ekiplere teşekkür eden Kırok, “Katılım sağlayan tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Kültürümüzü yaşatan ve halkımızı bir araya getiren organizasyonlarımız artarak devam edecek” şeklinde konuştu.