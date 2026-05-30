ODTÜ KKK’den yapılan açıklamaya göre, Bahar Şenliği kapsamında konserler, DJ performansları, öğrenci topluluklarının etkinlikleri, açık hava aktiviteleri ve çeşitli sosyal organizasyonlar düzenlenecek.

Şenliğin öne çıkan etkinlikleri arasında sevilen müzik grubu Yüksek Sadakat’in konseri, DJ Ece performansı ve klasik araba sergisi yer alacak. Gün boyu devam edecek etkinliklerle kampüs, altı gün boyunca açık hava festivaline dönüşecek.

Şenlik, yalnızca ODTÜ KKK öğrencilerine değil, tüm üniversite öğrencilerine ve halkın katılımına açık olacak.