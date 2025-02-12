07.02.2025 tarihli yerel yazılı basınımıza yansıyan haberlere göre; Kıbrıs Türk mücadele ve siyasi tarihinde önemli izler bırakan Dr. Burhan Nalbantoğlu ölümünün 45’nci yıl dönümünde saygı ile anıldı..

Ailesinin ve sevenlerinin katılımı ile saat 11.30’da Nalbantoğlu’nun Lefkoşa’daki kabri başında yer alan törende; saygı duruşunda bulunuldu. Aile adına İsmet Özgüren , Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği Genel Başkanı Celal Bayar ve Türk Ajansı Kıbrıs (TAK) Müdürü Dr. Fehmi Gürdallı konuşma yaptı..

Aile adına konuşan İsmet Özgüren Nalbantoğlu’nun ölümünün 45’nci yıl dönümünde bir kez daha kabri başında olduklarını belirtti.

.. “Nalbantoğlu demek, Kıbrıs Türk Halkının varoluş mücadelesinden başlayıp çok partili demokratik yapıya kadar uzanan güçlü bir yelpaze demektir” diye konuşan Özgüren, bugün dönüp bakıldığında Nalbantoğlu’nun kıymetinin çok daha fazla anlaşılması gerektiğini ifade etti..

..Özgüren, Burhan Nalbantoğlu’nun 50 yıl önce Sağlık Bakanı iken hayata geçirilen hastanenin bugün hala Kıbrıs Türk halkına Amiral Gemisi olarak hizmet verdiğini söyledi..

.. “İşte bu; öngörü, vizyon ve devlet adamlığı demektir” ifadesini kullanan Özgüren, Dr. Burhan Nalbantoğlu’nun TMT’nin kurucularından olduğunu, bir mücadele adamı olduğunu belirtti. Dr. Burhan Nalbantoğlu’nun bu topluma hizmet veren önemli bir şahsiyet olduğunu, Toplumcu Kurtuluş Partisi’nin kurucuları arasında yer aldığını dile getiren Özgüren, “Bugün Dr. Burhan Nalbantoğlu yaşamış olsaydı, mevcut siyasi yapımız bu kadar çürümüş, kirlenmiş ve yozlaşmış olmayacaktı” dedi. Özgüren, Nalbantoğlu’nun bir önder ve lider olduğunu ifade etti..

..Dr. Burhan Nalbantoğlu’nun toplum için önemli bir değer ve güçlü bir profil olduğunu kaydeden sayın İsmet Özgüren, “Arzu ve niyetim, kurduğu partiden birilerinin de burada olmasıydı” dedi ve bu yönde eleştirilerde bulundu..

Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği Genel Başkanı Celal Bayar da, sözlerine Dr. Burhan Nalbantoğlu’nu sevgi, saygı ve şükranla anarak başladı. Nalbantoğlu’nun devrinin “Şahinleri” arasında olduğunu kaydeden sayın Celal Bayar “Eğer bugün bu topraklarda yaşıyorsak ve egemen bir devletimiz varsa, TMT’nin kurucuları arasında bulunan Nalbantoğlu’nu yad etmek zorundayız” dedi.

..Rauf R. Denktaş, Burhan Nalbantoğlu ve Tanrısevdi, bu teşkilatın temelini attılar. Eğer bu teşkilat kurulmamış olsaydı biz bugünlere gelemezdik” diye konuşan Celal Bayar, Nalbantoğlu’nun mücadele tarihinde bir yıldız gibi parladığını dile getirdi..

..Bayar “Nalbantoğlu’nu ayrıca Doktor, Mücahit ve Komutan olarak mücadele hayatımızda, sosyal ve siyasal yaşantımızda her zaman önder olarak görüyoruz” ifadelerini kullandı..

Nalbantoğlu’nun mücadele yıllarında her yerde bulunduğunu ifade eden sayın Celal Bayar, Toplumcu Kurtuluş Partisi’nin de kurucuları arasında yerini aldığını söyledi..

Türk Ajancı Kıbrıs (TAK) Müdürü Dr. Fehmi Gürdallı da kendi neslinin Nalbantoğlu’nun çeşitli kaynaklardan okuyarak ve büyüklerden dinleyerek tanıdığını ifade etti..

.. “Bize bundan sonra düşen görev, TMT kurucularından olan ve bir Mücahit olarak gerektiğinde hayatını ortaya koyan Dr. Burhan Nalbantoğlu’nun siyasi, ve sağlık konusundaki vizyonuyla ülkeye yaptığı katkıları daha ileriye taşımaktır. Neslimizin ve bundan sonraki neslin görevi budur” ifadelerini kullanan Gürdallı, ancak bu şekilde Nalbantoğlu gibi önderlerin ruhunun huzur bulacağını belirten Gürdallı, “Ruhu Şad Olsun” dedi.

1925 yılında Mağusa’da doğan Dr. Burhan Nalbantoğlu 1936 yılında “Mağusa Türk Mektebi” İlkokulunu bitirdikten sonra “Kıbrıs İslam Lisesi’nden mezun oldu. Dr. Burhan Nalbantoğlu, 2. Dünya Savaşı nedeniyle Lapta’ya taşınan ‘Öğretmen Okulu’na devam etti.

Öğretmen Okulundan mezun olduktan sonra ilk olarak Sandallar ve Yeni Boğaziçi köylerinde , daha sonra da Mağusa İlkokulunda öğretmenlik yapan Burhan Nalbantoğlu gençlik yıllarında; Mağusa Türk Ocağı’nın ve Mağusa İzci Kulübünün Yönetiminde görevlerde bulunmuştur. 1948 yılında İstanbul Tıp Fakültesine giren Burhan Nalbantoğlu üniversite yıllarında “Kıbrıs Türk Kültür ve Yardım Cemiyeti”nde Genel Sekreterlik görevlerinde bulunmuştur..

..Kulak-Burun-Boğaz konusundaki Tıp İhtisasını tamamladıktan sonra adaya dönmüş ve arkadaşları ile Lefkoşa’da özel bir klinik kurmuştur. Dr. Burhan Nalbantoğlu, o yıllarda “Kıbrıs Türk Kurumları Federasyonu” Genel Sekreterliğini de işiyle birlikte yürütmüştür..

..1958 yılında Ankara’ya giderek Fatin Rüştü Zorlu ve Adnan Menderes ile görüşerek Genel Kurmay Başkanlığı vasıtasıyla Kıbrıs’ta silahlı ve örgütlü bir mücadeleye girmek için Türk Mukavemet Teşkilatı TMT’nin kurulmasında önemli bir yeri vardır.

Dr. Burhan Nalbantoğlu; 1960 yılında Kıbrıs Cumhuriyeti Mağusa Milletvekili olarak Temsilciler Meclisine girmiş, Lefkoşa’nın surlar içindeki ilk Türk Hastanesini kurmuştur. 1963 yılında Erenköy’de liderlik ve Doktorluk görevlerinde bulunmuş; 1966 yılında ise Mağusa Türk Hastanesini kurmak için işçilerle ve gönüllü halkla birlikte bizzat çalışmıştır.

1969 yılında Sağlık Bakanlığı’na atanan Dr. Burhan Nalbantoğlu, 1971 yılında ise şu anda kendi adıyla anılan Lefkoşa Devlet Hastanesinin temelini atmak için büyük mücadeleler vermiştir. Türkiye Cumhuriyetinin katkılarını sağlamak için İhsan Sabri Çağlayangil ile görüşmeler yapmış, bugün Gönyeli-Ortaköy arasındaki anıt eseri halkının hizmetine sunmuştur.

1974 Barış Harekatı esnasında sağlık merkezini ve Girne Hastanesini organize etmiş, 20 Temmuz 1974 Barış Harekatı ile milli varoluş mücadelesinin tamamlandığını düşünerek 1976 yılında Toplumcu Kurtuluş Partisi’nin kurucuları arasında yer alan Dr. Burhan Nalbantoğlu, 6 Şubat 1980 tarihinde Meclisteki bir komite toplantısı sonrası beyin kanaması sonucu hayata veda etmiştir.

Sonuç olarak; Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinin kuruluşuna giden yolda, büyük hizmetler veren, Türk Mukavemet Teşkilatının kurucularından Dr. Burhan Nalbantoğlu’nu ölümünün 45. Yıl dönümünde saygı ve minnetle anıyoruz..