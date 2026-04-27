Beşiktaş, Tüpraş Stadı'nda Fatih Karagümrük'ü ağırladı.

Mücadele golsüz eşitlikle sona erdi.

Ligi 4. sırada tamamlayarak gelecek sezon Avrupa'da mücadele etme hakkını kazanmayı hedefleyen siyah-beyazlı ekip, alt sıradaki rakipleri RAMS Başakşehir ve Göztepe'nin kazandığı haftada 2 puan kaybetti.

Bu sonucun ardından Beşiktaş, puanını 56'ya, son sıradaki Fatih Karagümrük ise 21'e yükseltti.

Yalçın dalyada "beraberlik" aldı

Siyah-beyazlı takımın başında 100. Süper Lig maçına çıkan teknik direktör Sergen Yalçın, dalyasında 1 puan aldı.

Beşiktaş'taki ikinci dönemini yaşayan 53 yaşındaki teknik adam, 100 maçlık serüveninde siyah-beyazlı serüveninde 57 galibiyet, 24 yenilgi alırken, 19. beraberliğini elde etti.

Sergen Yalçın'ın Beşiktaş'ı 100 lig maçında 193 kez rakip fileleri havalandırırken, kalesinde ise 115 gol gördü.

Fatih Karagümrük'e ikinci kez gol atamadı

Tarihi boyunca Fatih Karagümrük'le 18. kez karşı karşıya gelen Beşiktaş, ikinci kez gol sevinci yaşayamadı.

Daha önce oynanan 16 maçta rakip fileleri havalandırmayı başaran siyah-beyazlı ekip, 1961-1962 sezonunda oynanan maçta rakibine 1-0 yenildi.

Öte yandan siyah-beyazlılar bu sezon iç sahada üçüncü kez gol atamadı. Dolmabahçe'de Galatasaray'a 1-0 yenildiği maçta fileleri havalandıramayan siyah-beyazlı ekip, UEFA Konferans Ligi elemesinde de Lausanne'ye gol atmayı başaramadı ve rakibine 1-0 yenilerek Avrupa defterini kapattı.

Rıdvan cezalı

Beşiktaş'ta bu sezon 24 lig maçına çıkan Rıdvan Yılmaz 4. sarı kartını görerek cezalı duruma düştü.

Kocaelispor, Kasımpaşa ve Fenerbahçe maçlarında gördüğü kartlarla sınıra gelen siyah-beyazlı oyuncu, 77. dakikada yaptığı faulün ardından bir kez daha sarı kart görerek cezalı pozisyona geldi.

Rıdvan Yılmaz gelecek hafta oynanacak Gaziantep FK maçında cezası nedeniyle görev alamayacak.