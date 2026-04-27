Trabzonspor, Süper Lig'de Konyaspor'a konuk oldu.
MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda saat 20.00'de başlayan karşılaşmayı, hakem Halil Umut Meler yönetti.
Konyaspor'da 32 ve 39. dakikada Berkan Kutlu attığı gollerle ilk yarıda takımını 2-0 öne geçirdi.
İkinci yarının 79. dakikasında Agusto ile farkı bire indiren Trabzonspor kalan dakikalarda gol bulamayınca karşılaşma Konyaspor'un 2-1 üstünlüğü ile sona erdi.
Bu sonuçla Fatih Tekke yönetimindeki Trabzonspor 65 puanla 3. sırada kaldı.
7 maçlık yenilmezlik serisi yakalayan İlhan Palut'un çalıştırdığı Konyaspor'un ise 40 puanda ligde 8. sırada yer aldı.