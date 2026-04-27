Dolmabahçe'de sessiz gece
Trabzonspor, Süper Lig'de Konyaspor'a konuk oldu.

MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda saat 20.00'de başlayan karşılaşmayı, hakem Halil Umut Meler yönetti.

Konyaspor'da 32 ve 39. dakikada Berkan Kutlu attığı gollerle ilk yarıda takımını 2-0 öne geçirdi.

İkinci yarının 79. dakikasında Agusto ile farkı bire indiren Trabzonspor kalan dakikalarda gol bulamayınca karşılaşma Konyaspor'un 2-1 üstünlüğü ile sona erdi.

Bu sonuçla Fatih Tekke yönetimindeki Trabzonspor 65 puanla 3. sırada kaldı.

7 maçlık yenilmezlik serisi yakalayan İlhan Palut'un çalıştırdığı Konyaspor'un ise 40 puanda ligde 8. sırada yer aldı.