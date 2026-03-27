Milli yüzücü Doğukan Ulaç, 2026 sezonunun ilk yarışına Mısır’da katıldı.
Milli yüzücümüz, Kıbrıslı sporcu Doğukan Ulaç, Mısır’da düzenlenen Dünya Kupası’nın ilk ayağında kulaç attı.
53 sporcunun mücadele ettiği zorlu etapta Ulaç, yarışmayı 40. sırada tamamladı.
Başarılı sporcu, serinin bir sonraki ayağının 24 Nisan’da İspanya’nın İbiza kentinde gerçekleştirileceğini duyurdu.
Açık Su Yüzme Dünya Kupası’nın bu yılki etapları sırasıyla Soma Bay – Mısır (27-28 Mart), İbiza – İspanya (24-25 Nisan), Golfo Aranci – İtalya (1-2 Mayıs) ve Setúbal – Portekiz (20-21 Haziran) şeklinde gerçekleştirilecek.