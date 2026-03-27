Kuzey Kıbrıs Üniversite Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen 24. Üniversite Spor Oyunları kapsamında organize edilen Tolga Kınacı Futsal Şampiyonası oynanan erkekler üçüncülük ve final maçları ile tamamlandı. Organizasyonun şampiyonu Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) oldu.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kuzey Kıbrıs Kampüsü’nde yer alan şampiyonada beşinci ve son günde erkeklerde üçüncülük ve final maçları oynandı.

Üçüncülük maçında rakibi Lefke Avrupa Üniversitesi’ni (LAÜ) 3-1 mağlup eden Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) üçüncü oldu.

Final maçında ise DAÜ ile Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi (BAÜ) karşılaştı. Baştan sona çekişmeye sahne olan final mücadelesi 3-3’lük eşitlikle sonuçlandı. Seri penaltı atışlarında rakibine 2-1 üstünlük sağlayan DAÜ, şampiyonluğunu ilan etti.

Müsabakaların ardından düzenlenen törenle takımlara madalyaları takdim edildi.