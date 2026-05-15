Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Oğuzhan Hasipoğlu, Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Ahmet Akdeniz ile Türkiye Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi’ne yükselme başarısı gösteren Vakıflar Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı’nı kabul etti.

Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Ahmet Akdeniz, federasyonun yürüttüğü çalışmalar ve sporcuların elde ettiği başarılar hakkında Bakan Hasipoğlu’na bilgi verdi.

Kabulde konuşan Bakan Oğuzhan Hasipoğlu, Vakıflar Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı’nı yakından takip ettiğini belirterek, elde edilen başarılardan büyük gurur duyduklarını ifade etti. Takımın Kıbrıs Türk halkını en iyi şekilde temsil ettiğini vurgulayan Hasipoğlu, engelli bireylerin spor aracılığıyla ortaya koyduğu azim ve dayanışmanın topluma örnek olduğunu söyledi.

Hasipoğlu, “Sizler sadece sportif başarı elde etmiyorsunuz, aynı zamanda mücadele ruhunuz, birlikteliğiniz ve hedeflerinizle topluma önemli bir mesaj veriyorsunuz. Devlet olarak sporun ve sanatın her alanında sizlerin yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.

10-16 Mayıs Engelliler Haftası’nın farkındalık açısından önemli bir dönem olduğuna dikkat çeken Bakan Hasipoğlu, engelli bireylerin yaşamın her alanında daha görünür olması için çalışmaların süreceğini belirtti.