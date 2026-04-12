Stat: Hasan Onalt Stadı

Hakemler: Fehim Dayı, Güneş Demir, Selim Kaynarca

Mesarya: Ercan, Çağlar (Dk.78 Mustafa Korkmaz), Ertan, Emir (Dk.46 Tugay), Yusuf, Abdullah, Okan(Dk.88 Ali), Miracle Nwaorisa, Salahi, Tony Obia, Ali Üçtaş(Dk.78 Abdullah).

Çetinkaya: Mehmet Şakar, Batuhan, Ali, Ağit, Orhan, Yusuf, Muammer (Dk.80 Tuğkan), Gabriel Bawa, Fidelis Abba, Michael Mert (Dk.63 Cemal Ş. Kurt), Arda Bekmezci

Goller: Dk.50 Abdullah Erol Dk.90+4 Ertan Bulut (P) (Mesarya) Dk.31 ve Dk.38 (P) Fidelis Abba Dk.48 Orhan Çokbekler

Kırmızı Kart: Dk.66 Miracle Nwaorisa (Mesarya)

AKSA Süper Lig’in 26’ncı haftasında Mesarya’nın konuğu olan Çetinkaya, maçı 3-2 kazanarak haftayı galibiyetle kapattı.

Paşaköy Hasan Onalt Stadı’nda oynanan mücadelenin 31 ve 38’inci dakikalarında Fidelis Abba ile peş peşe goller bulan Çetinkaya, ilk devreyi 2-0 önde kapattı. Çetinkaya 48’inci dakikada Orhan’ın golüyle farkı 3’e çıkarsa da, 50’nci dakikada ev sahibi ekibin golü Abdullah ile geldi. Mesarya’da 66’ncı dakikada Miracle Nwaorisa kırmızı kartla oyun dışında kalırken, 90+4’üncü dakikada Mesarya’nın kazandığı penaltıyı Ertan Bulut gole çevirdi ancak kalan dakika Mesarya için yeterli olmadı. Çetinkaya, Mesarya deplasmanından evine 3 puanla dönerken, puanını da 38 puana yükseltti. Mesarya ise 25 puanda kaldı.