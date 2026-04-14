KKTC Basketbol Federasyonu tarafından düzenlenen TESKA Cahit Necipoğlu Federasyon Kupası Erkekler finalinde Soyer Altınbaş Kıbrıs, Caesar Larnaka Gençler Birliği’ni 66-58 mağlup ederek kupanın sahibi oldu.

Atatürk Spor Salonu’nda oynanan final mücadelesi büyük çekişmeye sahne oldu. İlk periyodu 17-12 geride kapatan Soyer Altınbaş Kıbrıs, ikinci çeyrekte ortaya koyduğu 24-14’lük performansla devreyi 36-31 önde tamamladı.

İkinci yarıda da oyun disiplinini sürdüren Soyer Altınbaş Kıbrıs, üçüncü periyot sonunda farkı koruyarak son çeyreğe 53-46 üstün girdi. Final periyodunda hata yapmayan ekip, karşılaşmayı 66-58 kazanarak şampiyonluğunu ilan etti.

Finalin en dikkat çeken ismi Miller Mussa Chehe oldu. 12 sayı ve 13 ribaundluk performansıyla “double-double” yapan başarılı oyuncu, şampiyonlukta önemli rol oynadı. Atila Ozan Eren ve Diop Abdul Ibrahim de skora yaptıkları katkıyla galibiyette pay sahibi oldu.

Bu sonuçla Soyer Altınbaş Kıbrıs, Federasyon Kupası’nı müzesine götürerek sezonun ilk büyük başarısına imza attı.