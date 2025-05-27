Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Bölgesel Terfi Müsabakaları (BTM) Kurulu 24-25 Mayıs 2025 tarihinde oynanan maçlarla ilgili toplandı. Digiturk Kıbrıs BTM 2.Lig müsabakaları ile ilgili disiplin cezalarını görüşen kurul, Niyazi Güvenir başkanlığında bir araya geldi.

KTFF BTM Kurulu’nun aldığı kararlar şöyle;

KIRMIZI KART VE DİSİPLİN CEZALARI

3 Maç:Ercan Keskin (Atoll Kayalar SK), Marios Sadık Kaşıkçı (Serhatköy SK)

2 Maç:Yakup Yıldırım (Atoll Kayalar SK), Gürkan Akkuş (T. Ersalıcı Tepebaşı SK), Hasan Aktaş (Çalıkuşu Grup Yedikonuk SK), Burak Can Yılmaz (Çalıkuşu Grup Yedikonuk SK), Özcan Yastı (Çalıkuşu Grup Yedikonuk SK)

1 Maç: Cem Kaygısız (Tatlısu Seracılar GSK), Aykan Osman Demir (Boğaziçi), Celal Güllet (Boğaziçi), Ferdi Çelik (Mutluyaka HSK)

TEKNİK DİREKTÖR, ANTRENÖR, YÖNETİCİ VE KULÜP PERSONELİ

5 Maç: Basri Çağlayan (Atoll Kayalar SK)

2 Maç: Doğuş Civisilli (Civisil Ardahan SK), Orhan Ulaş (Devcar Alayköy)

4 SARI KART NEDENİYLE 1 MAÇ CEZALI OYUNCULAR

Kenan Doğu (Chapter One Göksu SD)

Ayden Numanzade (Pınarbaşı ÇSK)

Doğuhan Aktaş (Çalıkuşu Grup Yedikonuk SK)

BTM KURULU KARARLARI

05.2025 tarihinde İskele Cumhuriyet Stadı’nda oynanan Civisil Ardahan SK – Boğaziçi SK karşılaşmasında Boğaziçi SK taraftarlarının, müsabaka hakemlerine ve görevlilere saldırması sebebiyle Disiplin Talimatı’nın 52.maddesi uyarınca 1 maç saha kapatma ve 5.000 TL (Beş bin Türk Lirası) para cezası verilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.