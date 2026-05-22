Efsane Masterler Futbol Turnuvası’nda futbol heyecanı final gecesinde zirveye çıktı!

Final gecesinde Karpaz Masterler ile Girne Masterleri, sahada ortaya koydukları mücadele, güç ve karakterle izleyenlere unutulmaz bir final yaşattı. Tempo bir an olsun düşmezken, büyük çekişmeye sahne olan karşılaşmanın sonunda kupaya uzanan taraf Girne Masterleri oldu.

Finale yakışan bu güzel maçın ardından şampiyon Girne Masterleri’ni tebrik eder, turnuvaya kattıkları değer ve ortaya koydukları mücadele için Karpaz Masterleri’ni de ayrıca kutlarız.