Trabzonspor ile Konyaspor, Türkiye Kupası finalinde kozlarını paylaştı.

Onuachu, 18. dakikada kaydettiği golle takımını mücadelede öne geçirirken Antalya'da oynanan müsabakanın ilk yarısı, bordo-mavili takımın üstünlüğüyle tamamlandı.

Konyaspor, Muleka'nın attığı golle 50. dakikada skoru eşitledi. Yeşil-beyazlı takım, Bardhi'nin 58. dakikada kullandığı penaltı vuruşundan ise yararlanamadı.

Maçın hakemi Halil Umut Meler, karşılaşmada bir kez daha penaltı noktasını gösterirken topun başına geçen Onuachu, fileleri sarsmayı bildi ve Trabzonspor'u tekrar öne geçirdi.

Müsabakanın kalan anlarında üstünlüğünü koruyan Fatih Tekke'nin takımı, finalden 2-1 galip ayrıldı. Konyaspor'u mağlup eden Trabzonspor, Türkiye Kupası'nda zafere ulaşan taraf oldu.

Bordo-mavili takım, tarihinde 10. kez kupayı müzesine götürdü.

Türkiye Kupası'na 4. turdan başlayan Trabzonspor, Vanspor FK'yi geçerek adını gruplara yazdırmıştı. Grup etabına Alanyaspor yenilgisi ile başlayan bordo-mavili ekip; İstanbulspor, Fethiyespor ve Başakşehir'i yenerek mücadele ettiği A Grubu'nu 2. sırada tamamlamıştı.

Çeyrek finalde Samsunspor'u geçen Trabzonspor, yarı finalde ise Gençlerbirliği'ni yenerek Türkiye Kupası'nda adını finale yazdırmıştı.