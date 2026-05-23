KKTC A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Nazım Aktunç, teknik heyet ve milli futbolcular Uğur Gök, Kemal Bağbal ile Ünal Kaya’nın katılımıyla basın toplantısı düzenlendi.

KTFF Ahmed Sami Topcan Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen toplantıda milli takımın hazırlık süreci değerlendirilirken, spor basınının soruları da yanıtlandı.

AKTUNÇ: SÜRECİ EN DOĞRU ŞEKİLDE YÖNETMEYE ÇALIŞTIK

Toplantıda konuşan Nazım Aktunç, yaklaşık 8 yıl aradan sonra yeniden oluşturulan milli takımın ülke futbolunda büyük heyecan yarattığını ifade etti. Göreve getirildikten sonra titiz bir çalışma yürüttüklerini belirten Aktunç, kamp sürecinin verimli geçtiğini söyledi.

Aktunç, “10 gündür 8 yıl sonra kurulan milli takım için çalışmalarımızı yoğun şekilde sürdürdük. Kampımızı dün tamamladık ve bu süreci bir basın toplantısıyla değerlendirmek istedik. Milli takım süreci bizleri çok mutlu etti ve heyecanlandırdı. Ülkedeki futbol ailesini yeniden canlandırdı” dedi.

Yaklaşık 2,5 ay önce göreve geldiklerini hatırlatan Aktunç, oyuncu seçimlerinde ve takım yapılanmasında ince eleyip sık dokuduklarını belirterek, “Süreci en doğru şekilde yönetmeye çalıştık. Yanımızda olan, destek veren federasyon başkanı, yönetim kurulu üyeleri ve federasyon çalışanlarına teşekkür ederiz. İlk günden itibaren yanımızda olan basın mensuplarına da ayrıca teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

“OYUNCULAR ÜLKEMİZİ TEMSİL ETMEK İÇİN SON DERECE SABIRSIZLAR”

Milli futbolcuların motivasyonundan memnun olduklarını dile getiren deneyimli teknik adam, oyuncuların ülkeyi temsil etme konusunda büyük bir istek taşıdığını vurgulayarak, “Kampta oyuncularımızın dış temas açlığını çok net şekilde gördük. Ülkemizi temsil etmek için son derece sabırsızlar. Uzun yıllardır dış temas eksikliği yaşanması buruk bir mutluluk yaratsa da çalışmalarımız oldukça verimli geçti” diye konuştu.

Aktunç ayrıca, başarı kazanan teknik adamlara İtalya’da maç izleme ve gözlem yapma fırsatı sunan Kıbrıs Türk Futbol Antrenörleri Derneği’ne de teşekkür etti.

UĞUR VE KEMAL’DEN TEMSİLİYET MESAJI

Milli futbolcular Uğur Gök ile Kemal Bağbal da yaptıkları kısa değerlendirmelerde hazırlık döneminin iyi geçtiğini ifade ederek, milli takım olarak turnuvada ülkeyi en iyi şekilde temsil etmek istediklerini söyledi.

Toplantının sonunda milli takım antrenörlerinden Ümit Bomboz ise basın mensuplarına takımın çalışma yöntemleri ve antrenman teknikleri hakkında bilgiler verdi.