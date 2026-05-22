Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Disiplin Kurulu 16-17-20 Mayıs 2026 tarihinde oynanan maçlar ve sevk dosyaları ile ilgili toplandı. AKSA Süper Lig, AKSA 1.Lig, ve Saydam U15 Ligi müsabakaları ile ilgili disiplin cezalarını görüşen kurul, Av. Savaş Çakıcı başkanlığında bir araya geldi.

KTFF Disiplin Kurulu’nun aldığı kararlar şöyle;

KIRMIZI KART VE DİSİPLİN CEZALARI

2 Maç: Hüseyin Şah Vural (Yalova SK)

1 Maç: Sıraç Muzaffer Ömürlü (Lapta), Erol Emelce (DND. L. Gençler Birliği), İlyas Barut (Değirmenlik )

4 SARI KART NEDENİYLE 1 MAÇ CEZALI OYUNCULAR

Gökhan Titiz (Lefke), Süleyman Batuk (Karşıyaka), Andy Okpe (Karşıyaka), Abdullah Erol (Mesarya), Kemal Yılmazoğlu (Yalova), Zafer Emre Taşkın (Yalova), Baran Derin (Geçitkale GSK), Şahin Fırat (Binatlı), Erdem Zekioğulları (Binatlı), Çağın Alibey (Maraş)