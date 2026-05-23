Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Digiturk Kıbrıs BTM 2. Lig’de 2025 – 2026 sezonu heyecanı bugün oynanacak ilk hafta karşılaşmalarıyla başlıyor.

BTM 2. Lig’de grup maçları 11-12 Temmuz 2026’da tamamlanacak. 2. Tur ve Final müsabakaları ise 18-19 Temmuz ve 25-26 Temmuz 2026 tarihlerinde oynanacak.

Yedi grupta 40 takımın mücadele edeceği ligde gruplarını ilk 2 sırada tamamlayan takımlarla tüm grupların en iyi 2 grup üçüncüsü adını 2. Tur’a yazdıracak. 2. Tur’da seri başı takımların ev sahipliğinde tek maç eliminasyon sistemine göre oynanırken, kazanan ekipler adını finale yazdıracak. Final müsabakalarını kazanan 4 takım adını BTM 1.Lig’e yazdıracak. 2. Tur’da seri başları 7 grup lideri ve tüm grupların en iyi grup ikincisi olacak.

BTM 2. Lig’de 2025 – 2026 sezonu 1. hafta programı ve maçları yönetecek hakemler şöyle;

1.GRUP

23 Mayıs Cumartesi, Saat 17:00

Yedidalga SK – Serhatköy SK, Bilal İyigün Stadı, (Arif Malek)

Bostancı Bağcıl SK – Akçay SK, Gayretköy Stadı, (İsmail Ercan)

24 Mayıs Pazar, Saat 17:00

Doğancı SK – Gayretköy GS, Doğancı Stadı, (Yusuf Atlar)

2. GRUP

23 Mayıs Cumartesi, Saat 17:00

Gaziköy SK – Dika SK, Şenol Stadı, (Serkan Özdenkci)

Lefkoşa SKD – Alayköy Gençlik SK, Gönyeli Stadı, (Halil Atlar)

Demirhan SK (Bay)

3. GRUP

23 Mayıs Cumartesi, Saat 17:00

Göksu SD – Saka SK, Şehit Şevket Kadir Stadı, (Şahin Coşkun)

Akdeniz KSD – Çamlıbel SK, Mustafa Güneralp Stadı,(Fatih Bardakçıoğlu)

24 Mayıs Pazar, Saat 17:00

Kayalar SK – Yeşiltepe Ilgaz SK, Orhan Dural Stadı, (Abdulkadir Karadağ)

4.GRUP

23 Mayıs Cumartesi, Saat 17:00

Bahçeli SK – Tatlısu Seracılar GSK, Erdal Barut Stadı,(Burak Yiğit)

Dağyolu SK – Taşkent TSK, Ahmet Dayı Stadı, (Cenk Aras Özfuttu)

Ali Can Gül SAD (Bay)

5.GRUP

23 Mayıs Cumartesi, Saat 17:00

Mutluyaka – Sinde ASK, Necip Halil Kartal Stadı, (Mehmet Volkan Çelik)

Pergama SD – Korkuteli SD, Mustafa Taner Yalluri Stadı,(Hakan Ünal)

24 Mayıs Pazar, Saat 17:00

Çayönü SK – Yenişehir SK, Güvercinlik Stadı, (Serkan Özdenkci)

6.GRUP

23 Mayıs Cumartesi, Saat 17:00

Civisil SK – Serdarlı GB, Zehra Çırakoğlu Stadı, (Furkan Türk)

Boğaziçi SK – Gönendere , Şehit Eren Bülbül Stadı, (Yusufcan Dönder)

24 Mayıs Pazar, Saat 17:00

Akova Vuda – 1461 İskele Trabzonspor, Eray Vudalı Stadı (Cenk Aras Özfuttu)

7.GRUP

23 Mayıs Cumartesi, Saat 17:00

Yedikonuk SK – Büyükkonuk SD, Mehmetçik Stadı, (Serdar Gürpınar)

Kumyalı SK – Ergazi GSK, Şehit Süleyman Gül Stadı, (Abdulkadir Karadağ)

24 Mayıs Pazar, Saat 17:00

Bafra SK – Mehmetçik, Ş. Süleyman Gül Stadı, (Mehmet Volkan Çelik)