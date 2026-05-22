KTFF Disiplin Kurulu Kıbrıs Kupası’nda oynanan China Bazaar Gençlik Gücü TSK – Cihangir GSK final müsabakasının bitişinde organize edilen kupa seremonisine katılmamasından dolayı Cihangir GSK’nın KTFF Disiplin Talimatı’nın 46. Maddesi uyarınca, Cihangir GSK’nın 2732 lisans numaralı teknik direktör Ali Oraloğlu’nun KTFF Disiplin Talimatı’nın 35. Maddesi uyarınca KTFF Disiplin Kurulu’na sevk etmişti.

Kurul tüm yaptığı değerlendirme ve gözlemci raporu tahtında; Cihangir GSK’nın KTFF Disiplin Talimatı’nın 46. Maddesi 7 fıkrasını ihlal ettiğine bulgu yaparak, Disiplin Talimatı’nın 46. Maddesinin 7. fıkrası uyarınca Cihangir GSK’ya 10,000.-TL para cezası verilmesine ayrıca teknik direktör Ali Oraloğlu’nun KTFF Disiplin Talimatı’nın 35. Maddesinin 1 fıkrasını ihlal ettiğine bulgu yaparak, Ali Oraloğlu’na yukarıdaki tüm değerlendirmelerimizle KTFF Disiplin Talimatı’nın 35. Maddesinin 1(c) fıkrası uyarınca 2 maçtan men cezası ile KTFF Disiplin Talimatı’nın 35. Maddesinin 3 fıkrası uyarınca 5,000.-TL para cezası verilmesine oy birliği ile karar verdi.