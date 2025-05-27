C. L. Gençler Birliği Basketbol A Takımı oyuncularından Temur Rustamov, 23 Mart 2025 Pazar günü oynanan UniLig Final karşılaşmasında talihsiz bir sakatlık yaşayarak müsabaka sırasında sağ omuz köprücük kemiği kırılmış ve karşılaşma sonrasında ameliyat edilmişti.

İyileşme sürecinde ortaya çıkan bazı komplikasyonlar nedeniyle Temur Rustamov dün ikinci bir ameliyat geçirdi.

Konuyla ilgili açıklama yapan C. L. Gençler Birliği Kulübü şu açıklamayı yaptı: “Ameliyatın gerçekleştirilmesinde gerekli desteği sağlayan Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’ne, değerli hekimlerimize ve tüm sağlık çalışanlarına teşekkür ederiz.

Oyuncumuzun en kısa sürede sağlığına kavuşarak yeniden parkelere dönmesini temenni ediyor, geçmiş olsun dileklerimizi bir kez daha iletiyoruz.

Larnaka Gençler Birliği Spor Kulübü”