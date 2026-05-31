Kıbrıs Türk Mimarlar Odası, Avrupa’nın tarihi ve kültürel miras alanındaki en önemli kuruluşlarından biri olan Europa Nostra tarafından düzenlenen 2026 Lefkoşa Zirvesi kapsamında, “Ortak Miras, Ortak Gelecek” başlıklı paneli organize etti.

Kıbrıs Türk toplumunun Lefkoşa’daki yerel lideri sıfatıyla Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı’nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen zirvenin kapanış günü programında, Başkan Harmancı’nın konuşmasının ardından Kıbrıs Türk Mimarlar Odası Başkanı Onur Olguner de katılımcılara hitap etti.

Olguner konuşmasında, farklı dil, din, kimlik ve kökenlere sahip bireylerin tarihi ve kültürel miras ortak paydasında buluşabildiğini vurguladı. Tarihi ve kültürel mirasın toplumlar arasında güçlü bir ortak dil oluşturduğunu ifade eden Olguner, “tarihi ve kültürel mirasın dilini” konuşan insanların zaman zaman kendi çevrelerinden dahi daha güçlü bir anlayış ve dayanışma geliştirebildiğine dikkat çekti.

Bir Kıbrıslı Türk’ün Salamis kalıntılarına değer vermesi için Helen kökenli olmasının gerekmediğini; bir Kıbrıslı Rum’un Osmanlı veya Lüzinyan dönemine ait eserlere sahip çıkması için Fransız ya da Osmanlı kökenli olmasının şart olmadığını belirten Olguner, her iki toplumun da İtalyan kökenli olmamasına rağmen Lefkoşa’yı çevreleyen Venedik Surları’nı ortak tarihi ve kültürel mirasın bir parçası olarak benimsediğini hatırlattı.

Ortak vizyon ve ortak kaygılar temelinde kurulacak diyaloğun; politika, propaganda ve çatışma eksenli yaklaşımlardan çok daha yapıcı sonuçlar üreteceğini ifade eden Olguner, toplumların farklılıklarından ziyade ortak değerlerine ve ortak gelecek tahayyüllerine odaklanmasının barış kültürünün gelişmesine önemli katkı sağlayacağını vurguladı.

Dr. Özlem Ünsal’ın moderatörlüğünde gerçekleştirilen panelde Agni Petridou, Ali Güralp, Emine Reis ve Natalie Neophytou konuşmacı olarak yer aldı. Panelde, tarihi ve kültürel miras alanında iki toplumlu iş birliğinin geçmişi, Lefkoşa İmar Planı deneyimi, İki Toplumlu Kültürel Miras Teknik Komitesi’nin güncel çalışmaları ve gelecekte atılabilecek ortak adımlar ele alındı.

Zirve, HASDER tarafından gerçekleştirilen halk dansları gösterisiyle sona erdi.