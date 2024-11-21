2024-2025 Hentbol Sezonu U16 Ligi’nde mücadele eden Dikmen Gençlik Merkezi (DİGEM), tüm maçlarını kazanarak namağlup şampiyon oldu. Bu büyük başarıyı kutlayan DİGEM ekibi, şampiyonluk kupası ile birlikte Dikmen Belediye Başkanı Yüksel Çelebi’yi makamında ziyaret etti.

Ziyaret sırasında, DİGEM antrenörü Osman Çelebi, Dikmen Belediyesi'nin sağladığı katkılar için teşekkür ederek, “Bu şampiyonlukta belediyemizin desteklerinin rolü büyük. Gençlerimiz adına teşekkür ederim” dedi.

Başkan Yüksel Çelebi ise DİGEM ekibini tebrik ederek, “Hentbol liginde gösterdiğiniz üstün performansla hepimizin gururu oldunuz. Gençlerimizin böyle başarılar elde etmesi bizleri hem mutlu ediyor hem de motive ediyor. Sizleri yürekten kutluyorum,” ifadelerini kullandı.