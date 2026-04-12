Stat: Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı

Hakemler: İbrahim Katmer, Arif Malek, Hazar Zihni Özen

Türk Ocağı: Hüseyin Erkan Tutuş, İbrahim Halil Karadal, Can Polat İnceler, Ali Avcısoyu, Turgut Berke Kut, Mahmut Fansa, Cenk Cengiz, Yusuf Akbulut, Mustafa Ercan, Mehmet Uçar, İlker Tek

Değirmenlik: Hakkı Duvarcı, Hüseyin Sadıklar, Oğulcan Şengül, Yasin Açıkel, Hasan Tulum, İlyas Barut, Ümitcan Babahan, Kağan Görneçli, Arda Eren Metin, Barkın Özaşık, Güvenç Sakallıo

Goller: 47’ Yusuf Akbulut (Türk Ocağı), 45’ ve 75’ Arda Eren Metin (Değirmenlik)

AKSA 1. Lig 26. hafta mücadelesinde Değirmenlik, Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı’nda Türk Ocağı’nı 2-1 mağlup ederek puanını 46’ya yükseltti ve yükselme yarışındaki iddiasını sürdürdü. Türk Ocağı ise 34 puanda kaldı. Konuk ekip Değirmenlik, 45. dakikada Arda Eren Metin’in golüyle devreyi 1-0 önde kapattı.

İkinci yarıya iyi başlayan Türk Ocağı, 47. dakikada Yusuf Akbulut ile eşitliği sağladı. Değirmenlik, ilerleyen dakikalarda baskısını artırarak Arda’nın golü ile öne geçmeyi başardı. Kalan bölümde Türk Ocağı beraberlik için yüklense de kazanan Değirmenlik oldu.