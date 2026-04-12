Stat: İskele Cumhuriyet Stadı

Hakemler: Ali Özer, Güneş Demir, Halil Atlar

DND L. Gençler Birliği: Hamit, Galip, Erol, Mehmetali(Mehmet Efe), Yalçın, Mustafa(Ozan) Berk, İsmail(Bartu), Serhat(Bülent), Turgut(Salih)

Düzkaya: Seyit, Efe, Mehmet, Beran, Mahmut(Fikret), Ali, Emre, Muhammet, Celal(Erhan), Berkay, Ümit.

Gol: Dk. 76 Bülent (DND L. Gençler Birliği)

Aksa 1. Ligin 26. Haftasında üst sıraları ilgilendiren önemli karşılaşmada zirveyi hedefleyen DND L. Gençler Birliği, play-off oynamak isteyen Düzkaya’yı konuk etti.

Ev sahibi Gençler Birliği’nin ilk devrede tutuk olduğu karşılaşmayı ikinci devrede yaptığı değişiklikler sonrasında oyunda üstünlüğü kurması sonrasında bulduğu golle maçtan 1- 0 galip ayrıldı.

Karşılaşmanın ilk devresinde konuk Düzkaya, daha atak ve pozisyonlar bulmasına karşın aradığı golü bulamayınca ilk devre 0 – 0 tamamlandı.

İkinci devre başında Gençler Birliği takımı yaptığı değişikliklerle oyunda üstünlüğü yakaladı.

Aradığı golü ise 76. dakikada oyuna ikinci devrede oyuna giren Bülent Tur’un ayağından buldu. 1 – 0

Geriye kalan dakikalarda ise Düzkaya’nın beraberlik çabası sonuç getirmedi ve karşılaşma 1 – 0 Gençler Birliği’nin üstünlüğüyle tamamlandı.

Bu sonuçla Gençler Birliği puanını 49 yaparak 2. sıraya yerleşti, Düzkaya 41 puanla 7. sırada kaldı.