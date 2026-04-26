Aksa 1. Lig’in 28. Haftasında hedefi süper lig olan Değirmenlik ile geçtiğimiz hafta BTM 1. Lige düşmesi kesinleşen Kaplıca Karadeniz 61 takımları Kaplıca Emre Genç Stadı’nda karşılaştı.

Maçın ilk ve 2. devresinde bulduğu gollerle Değirmenlik sahadan 4 – 0 galip ayrıldı.

Orta hakemliğini Şahin Coşkun2un yaptığı karşılaşmada Değirmenlik takımı 9. Dakikada Ümitcan’ın attığı golle 1 – 0 öne geçti. Bu gol sonrası daha rahat futbol oynayan Değirmnlik 29. Dakikada bu kez Güvenç’in ayağından bulduğu golle skor 0 – 2 oldu ve ilk devre bu skorla tamamlandı.

İkinci devrede de üstünlüğünü sürdüren Değirmenlik takımı 69. Dakikada tecrübeli futbolcusu Deniz Kibar’ın ayağından bulduğu golle skoru 0 – 3 yaptı.

Maçın skorunu belirleyen golü se 90. Dakikada genç golcüsü Arda Eren Metin’in ayağından buldu. 0 – 4

Bu skorla Değirmenlik puanını 52 yaparak 3. Sıraya yükselirken, Kaplıca 14 puanda ligin son sırasında kaldı.