İbrahim DALOĞLU

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Digiturk Kıbrıs BTM 2. Lig’de 6. Grup’ta iki komşu köy olan Akova Vuda ile Boğaziçi karşı karşıya geldi.

Akova Eray Vudalı Stadı’nda oynanan karşılaşma karşılıklı birer golle 1 – 1 tamamlandı.

Serkan Özdenkçi’nin orta hakemliğini yaptığı zorlu mücadelede takımlar ilk devrede karşılıklı ataklar yaparken gol pozisyonu üretmekte zorlandılar ve ilk devre 0 – 0 tamamlandı.

İkinci devreye iyi başlayan Boğaziçi takımı Kerem Şener’in kafa golüyle 1 – 0 öne geçti.

Bu golün ardından toparlanan Akova takımı ikinci devrenin başında oyuna giren Efe Kıstı’nın ayağından bulduğu golle skoru 1 – 1 yaptı. Geriye kalan dakikalarda her iki takımın çabası gol getirmeyince maç 1 – 1 tamamlandı.

Akova takımı Ahmet Kuran’ın 83. Dakikada gördüğü kırmızı kartla mücadeleyi 10 kişi tamamladı.

Bu sonuçla Boğaziçi ile Akova puanların 10’ar yaparken grupta liderliğe averajla Serdarlı takımı yükseldi.