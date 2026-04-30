Değirmenlik Spor Kulübü’nde Ahmet Ercüment başkanlığındaki yönetim kurulu, 29 Nisan 2026 Çarşamba günü kulübün geleceğe yönelik projeleri ve hedefleri kapsamında dayanışma gecesi düzenledi.

Grand Pasha Hotel Lefkoşa’da Hüseyin Kıral’ın sunumu ile gerçekleşen gecenin açılış konuşmasını yapan başkan Ahmet Ercüment, Değirmenlik Spor Kulübü’nün yıllardır sadece sahada mücadele etmediğini, gençlerimize umut olan, topluma değer katan ve bugün bölgenin gururu haline gelmiş bir camia olduğunu söyledi. Ercüment, gecenin sadece bir dayanışma gecesi olmadığını, geleceğe atılan sağlam bir adım olduğunu vurgulayarak, amacın altyapıya daha fazla yatırım yapmak, gençlere daha iyi imkanlar sağlamak ve Değirmenlik Spor Kulübü’nü hak ettiği yere taşımak olduğunu ifade etti.

Değirmenlik Akıncılar Belediye Başkanı Ali Karavezirler ise, yaptığı konuşmada son iki 90 dakikanın ardından Değirmenlik Spor Kulübü’nün Süper Lig’e yolculuğunu yapacağına inancını belirtti.

Sadık Cemil Stadı’nın zeminine yaptıkları yatırımla adada ilk üç içerisinde bir saha yarattıklarını söyleyen Başkan Karavezirler, kulübe küme çıkma adına attığı son adımlarda başarılar diledi.

Gecede toplanan 2 Milyon TL’ye yakın bağışla gelecek için maddi güç sağlanırken Değirmenlik Akıncılar Belediye Başkanı Ali Karavezirler, Suma Zafer, Hakan Nazif ve Pasha Group’a desteklerinden dolayı plâket takdimi yapıldı