Karşıyaka Spor Kulübü, Cihangir ile oynadıkları Kıbrıs Kupası yarı final rövanş maçının hakem yönetimi ile ilgili açıklama yaptı.

Kulüp Başkanı Umut Düzdaban ve Yönetim Kurulu imzası ile “Emek hırsızlığına ve bu düzene savaş açıyoruz!” başlıklı açıklamada “​Merkez Hakem Kurulu ya bu hakemlerden kurtulup kabuk değiştirecek, yeni nesillere bakacak ya da Karşıyaka Spor Kulübü olarak bu kokuşmuş düzene karşı savaş açacağız” ifadeleri kullanıldı.

Açıklama şöyle:

Karşıyaka Spor Kulübü olarak, bugün oynanan yarı final maçında sadece rakibimizle değil, Türk futbolunun üzerine kabus gibi çöken hakem kararlarıyla da mücadele ettik. Final kapısından döndüğümüz bu günde, saha içindeki adaletsizliğin baş mimarı Evren Karademir'dir.

​Çeyrek finaldeki Cihangir - Mağusa Türk Gücü rövanş maçına Evren Karademir’i atadınız. Yetmedi, yarı finaldeki Karşıyaka - Cihangir rövanş maçına yine aynı ismi, Evren Karademir’i gönderdiniz. Bu ısrarın, bu senaryonun amacı nedir?

​Maçın 87. dakikasında oyuncumuz Mahfou Kande’nin ceza sahası içerisinde net bir şekilde biçildiği pozisyon, futbolun en temel kurallarına göre tartışmasız penaltıdır. Bu pozisyonu görmezden gelmek hata değil, kasten hakkımızı gasp etmektir.

​Merkez Hakem Kurulu ya bu hakemlerden kurtulup kabuk değiştirecek, yeni nesillere bakacak ya da Karşıyaka Spor Kulübü olarak bu kokuşmuş düzene karşı SAVAŞ AÇACAĞIZ. Herkes şunu aklına kazısın: Bu ülkede kulüpler var olmazsa futbol olmaz! Futbolun gerçek sahibi, her türlü ekonomik zorluğa rağmen dilenme noktasına gelip kulübünü yaşatan camialardır. Bizler dişimizle tırnağımızla mücadele ederken, hakemler gelip sahada zevk yapıp, emeğimizi çalıp gidemezler.

