Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Turizm Fakültesi ev sahipliğinde, Başbakan Yardımcılığı Turizm Kültür Gençlik ve Çevre Bakanlığı katkılarıyla 22-25 Mayıs tarihleri arasında “ 7. Uluslararası Türk Dünyası Turizm Konferansı” düzenlenecek.

Açılışı, perşembe günü saat 10.00’da Mustafa Afşin Ersoy Salonu’nda yapılacak olan kongrede, 12 ülkeden 197 katılımcı turizm ve ilgili alanlarında bildiri sunacak. Online (çevrim içi) bildirilerle bu sayı 300’e ulaşacak.

Kongre kapsamında, DAÜ Turizm Fakültesi kurucularından ve yöneticilerinden, bir süre önce vefat eden Prof. Dr. Mehmet Altınay’ın ismi düzenlenecek törenle DAÜ Turizm Fakültesi binasına verilecek.

Doğu Akdeniz Üniversitesi’nde Rektör Prof. Dr. Hasan Kılıç, Turizm Bakanlığı Müsteşarı Serhan Aktunç ve DAÜ Rektör Yardımcılarının katılımıyla basın toplantısı düzenlendi.

-Kılıç

DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç, kongrenin uluslararası açılımların bir sonucu olduğunu belirterek, Başbakan Yardımcılığı Turizm kültür Gençlik ve Çevre Bakanlığı’nı katkılarıyla gerçekleştirilecek olan kongrede, Türk dünyasının her yerinden akademisyenler, devlet yönetiminde bulunan kamu yöneticileri ve turizm profesyonellerinin yer alacağını ifade etti.

Kılıç, kongrenin turizmin çok farklı alanlarından katılımla bilim dünyasına katkı sağlayacağını söyleyerek, kongrenin sürdürülebilir turizm politikası oluşturulması açısından önemine değindi.

Hasan Kılıç, kongrede sosyal ve kültürel etkinliklere de yer verileceğini, Türk dünyası ile olan etkileşim ve ilişkilerin geliştirilmesi ve KKTC’nin Türk dünyasına anlatılması açısından da büyük önem taşıdığını vurguladı.

-Aktunç

Başbakan Yardımcılığı Turizm Kültür Gençlik ve Çevre Bakanlığı Müsteşarı Serhan Aktunç da, kongreyi “çok önemli bir organizasyon” olarak niteleyerek, “ Hem Türk dünyası, hem turizm olması açısından çok değerli.” dedi.

Aktunç, kongrenin KKTC’nin Türk dünyasıyla kucaklaşması ve KKTC’nin anlatılması açısından taşıdığı öneme değinerek, bakanlık olarak kongreye paydaş olmaktan mutluluk duyduklarını söyledi.

Kongrenin Türk dünyası gibi büyük bir coğrafyaya hitap edeceğini kaydeden Aktunç, Turizm Master Planı hazırladıklarını, kongreden çıkacak sonuçlardan master plana ekleyeceklerinin olacağını belirtti.

-Maloney

DAÜ Turizm Fakültesi Dekanı Yrd. Doç. Dr. İlkay Yorgancı Maloney de, prestijli bir kongreye ev sahipliği yapmanın kendileri için gurur olduğunu vurguladı.

Maloney, kongrede, turizm, sürdürülebilir turizm , turizm teknolojileri başta olmak üzere bir çok konunun ele alınacağını söyledi.