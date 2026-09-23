Doğu Akdeniz Üniversitesi Akademik Personel Sendikası (DAÜ-SEN), Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu’na idari kararlarını ilkeler ve mevzuat temelinde üretme çağrısında bulundu.

Sendika, DAÜ’deki sorunların kişilerin uyumsuzluğundan kaynaklanmadığını savunarak, Çavuşoğlu’nun Vakıf Yöneticiler Kurulu (VYK) üyelerine yönelik tutumunu eleştirdi.

DAÜ-SEN’den yapılan yazılı açıklamada, Çavuşoğlu’nun yedi ay önce tüm VYK üyelerini görevden almak için çaba gösterdiği ve mali sorunları bu değişiklikle çözeceğini söylediği ileri sürülerek, sendikanın ise asıl nedenin VYK üyelerinin Bakan’ın “mevzuat dışı” taleplerini reddetmesi olduğunu o dönemde savunduğu kaydedildi.

Çavuşoğlu’nun daha önce önerdiği VYK Başkanı Şemi Bora’yı bu kez “sorunun kaynağı” olarak gösterdiği öne sürülen açıklamada, “Sayın Çavuşoğlu bir kez daha yanılıyor ve bir kez daha Bakanlar Kurulunu, Cumhurbaşkanlığını ve kamuoyunu yanıltmaya çalışıyor.” ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, “Çavuşoğlu’nun kendisini Anayasa ve mevzuatın üzerinde gördüğü, mevzuatı gerekçe gösterip talimatlarına uymayan yöneticileri ‘uyumsuz’ ilan ettiği ileri sürüldü.

- “İlkeler üzerinden, mevzuat temelinde hareket etmek kurumsallaşmanın en temel unsurudur”

Açıklamada, “Bir Bakan’ın VYK üyelerini görevden alıp yenilerini atarken kaç kere hatalı öneri yapıp yanılma ve yanıltma hakkı vardır? Cumhurbaşkanı görevden alıp yeni atamalar yaparken kaç kere gerçek gerekçeleri, hukuku ve liyakati göz ardı edebilir?” soruları yöneltildi.

İlkeler ve mevzuat temelinde hareket etmenin kurumsallaşmanın temel unsuru olduğu vurgulanan açıklamada, bu yaklaşımın hem DAÜ’nün hem de eğitim alanının diğer sorunlarının çözümüne katkı sağlayacağı kaydedildi.