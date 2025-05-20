Yakın Doğu Üniversitesi kampüsü, eğitim gören 143 farklı ülkeden öğrencisiyle adeta bir kültür mozaiği oluşturuyor. Üniversitenin bu çok kültürlü yapısı “Uluslararası Kültür Günü” etkinliğiyle bir kez daha gözler önüne serildi. Yakın Doğu Üniversitesi Uluslararası Öğrenci Ofisi’nin organizasyonunda NEU Event Park’ta gerçekleştirilen etkinlikte, öğrenciler coşku dolu bir atmosferde kendi kültürel değerlerini paylaşma fırsatı buldu.

Üniversitenin öğrenci birliklerinin yoğun katılımıyla hayata geçirilen etkinlikte, farklı ülkelerden gelen öğrenciler geleneksel kıyafetleri, müzikleri, dansları ve yöresel yemekleriyle ülkelerini tanıttı. Festival havasında geçen organizasyonda kurulan stantlar, sahne performansları ve interaktif aktiviteler büyük ilgi gördü.

Yüzlerce öğrencinin katılımıyla gerçekleşen Uluslararası Kültür Günü, kültürel çeşitliliğin ve uluslararası dostluğun önemine vurgu yaptı. Etkinlik boyunca öğrenciler sadece kendi kültürlerini tanıtmakla kalmadı, aynı zamanda birbirlerinin geleneklerini yakından tanıma imkanı da buldu.

Yrd. Doç. Dr. Rana Serdaroğlu Tezel: “Öğrencilerimiz, farklı kültürleri tanıyarak, uluslararası bir ağın parçası olarak ve hoşgörü ortamında yetişerek geleceğe hazırlanıyor.”

Yakın Doğu Üniversitesi’nin 143 ülkeden öğrencisiyle dünyanın dört bir yanından gelen gençleri bir araya getiren çok kültürlü ve uluslararası bir kampüs üniversitesi olduğunu vurgulayan Yakın Doğu Üniversitesi Uluslararası Direktörü Yrd. Doç. Dr. Rana Serdaroğlu Tezel, “Öğrencilerimiz kampüsümüzde farklı kültürleri tanıyarak, uluslararası bir ağın parçası olarak ve hoşgörü ortamında yetişerek geleceğe hazırlanıyor” ifadesini kullandı. Düzenledikleri “Uluslararası Kültür Günü” ile farklı kültürlerden gelen öğrencileri arasında etkileşimi artırmayı amaçladıklarını söyleyen Yrd. Doç. Dr. Rana Serdaroğlu Tezel, “Her biri birer kültür elçisi olan öğrencilerimiz, Uluslararası Kültür Günü ile farklı kültürleri tanırken kendi kültürlerini de tanıtma olanağı buluyor. Böylece öğrencilerimiz; Yakın Doğu Üniversitesi’nden güçlü ve küresel dünyaya entegre bireyler olarak mezun oluyor” dedi.