Doğu Akdeniz Üniversitesi’nde (DAÜ) 2026–2027 Akademik Yılı’nda öğrenim görmeye hak kazanan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) vatandaşı ve yabancı uyruklu öğrencilerin kayıt işlemleri devam ediyor.

DAÜ'den yapılan açıklamaya göre, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonucunda DAÜ’ye yerleşen öğrencilerin kayıt süreci tamamlanırken, KKTC vatandaşı ve yabancı uyruklu öğrencilerin kayıt işlemleri 5 Ekim Pazartesi gününe kadar devam edecek.

-Kılıç: “Yeni öğrencilerimizi DAÜ ailesine katmanın heyecanını yaşıyoruz”

DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç, 2026–2027 Akademik Yılı’nda DAÜ’yü tercih eden ve DAÜ ailesine katılmaya hazırlanan öğrencileri kutlayarak, bundan dolayı heyecan duyduklarını aktardı. Prof. Dr. Kılıç, DAÜ’nün farklı ülkelerden gelen öğrencileri bir araya getiren uluslararası yapısına dikkat çekerek, yeni öğrencilerin yalnızca nitelikli bir eğitim almakla kalmayıp, üniversitenin sunduğu sosyal, kültürel ve akademik imkanlardan da en iyi şekilde yararlanmalarının önemini vurguladı. Prof. Dr. Kılıç, kayıt sürecinin sorunsuz bir şekilde tamamlanabilmesi için ilgili tüm birimlerin öğrencilerin ihtiyaçlarına cevap vermek üzere çalışmalarını sürdürdüğünü ifade ederek, yeni akademik yılın tüm öğrenciler için başarılı ve verimli geçmesi temennisinde bulundu.

-Dersler 21 Eylül’de başlayacak

DAÜ’de 2026–2027 Akademik Yılı Güz Dönemi dersleri, 21 Eylül 2026 Pazartesi günü başlayacak. Öğrenciler, üniversite kayıtlarını DAÜ’nün çevrim içi kayıt sistemi üzerinden hızlı ve kolay bir şekilde gerçekleştirebiliyor. Kayıt işlemleri ayrıca DAÜ Öğrenci İşleri Müdürlüğü’nden de gerçekleştirilebiliyor. Kayıt işlemlerini tamamlayarak onay alan öğrenciler, Öğrenci Portalı üzerinden yurt kayıtlarını da yapabiliyor.

Kayıt süreci, gerekli belgeler ve kayıt koşullarıyla ilgili ayrıntılı bilgiye kayit.emu.edu.tr adresinden ulaşılabiliyor.