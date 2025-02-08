Bakanlar Kurulu, "Doğu Akdeniz Üniversitesi Vakıf Yöneticiler Kurulu’nda görev yapan Hamit Bakırcı’nın yerine İsmail Güneş Güneşoğlu'nun, Ersun Kutup'un yerine ise görev değişikliği sağlamak üzere Beyhan Gürgöze'nin atanması hususunun Cumhurbaşkanı'na önerilmesine" karar verdi.

-Serbest Liman ve Bölge Müdürlüğü’nde de değişiklik

Serbest Liman ve Bölge Müdürlüğü Yönetim Kurulu'na, 26/1983 sayılı Serbest Liman ve Bölge Yasası'nın 8'inci maddesi uyarınca Başkan olarak atanan Mustafa Borataş ve üye olarak atanan Mustafa Mehmetoğlu’nun görevden alınmalarına karar veren Bakanlar Kurulu, Sedat Yıldırımlar’ın Başkan Halil Kasap’ın ise üye olarak atanmalarını onayladı.