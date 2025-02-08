Bakanlar Kurulu, devletin mali yükümlülüklerinin yerine getirilebilmesine olanak sağlamak amacıyla 2025 Mali Yılı Bütçe Yasası limitleri dahilinde 6 milyar TL borçlanma kararı aldı.

Resmi Gazete’de yayımlanan kararla, borçlanma için Maliye Bakanlığı yetkili kılındı.

-Fuarlar

Danimarka’da 21-23 Şubat’ta düzenlenecek Herning Danimarka Turizm Fuarı’nda KKTC de temsil edilecek.

Bakanlar Kurulu’nun fuara katılımla ilgili kararı, Resmi Gazete’de yayımlandı.

KKTC turizmi ayrıca 5-7 Şubat’ta da İstanbul’da düzenlenen EMITT Fuarı’nda da tanıtıldı.

-Londra Türk Dili ve Kültürü Okullarında görev yapacak öğretmenler

Londra Türk Dili ve Kültürü Okullarında görev yapmaya hak kazanan öğretmenler Kaan Efendi, Aliye Kaya ve Fatma Polili'nin, 1 Mart 2025’ten 31 Temmuz 2026 tarihine kadar bu görevlerini sürdüreceği belirtildi.

Bu öğretmenlerin KKTC okullarındaki yerine geçici statüde üç öğretmen görevlendirilecek.