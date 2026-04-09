Doğu Akdeniz Üniversitesi, Öğrenci Gelişim, Etkinlikler ve Spor İşleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen “Şampiyon Melekler Voleybol Anı Turnuvası” gruplardaki mücadelede sona erdi. İkinci kez organize edilen “Şampiyon Melekler Voleybol Anı Turnuvası” iki ayrı grupta toplam 10 takım katılarak mücadele etti. 25 Şubat 2026 tarihinde başlayan, 15 Nisan tarihinde tamamlanacak olan “Şampiyon Melekler Voleybol Anı Turnuvası” karşılaşmaları Gazimağusa Lala Mustafa Paşa Spor Sarayında her hafta Çarşamba günleri 17.30, 18.30, 19.30 saatleri arasında oynanıyor. “Şampiyon Melekler Voleybol Anı Turnuvası” da yedinci hafta karşılaşmaları oynandı.

A GRUBU

Doğu Akdeniz Üniversitesi, Öğrenci Gelişim, Etkinlikler ve Spor İşleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen “Şampiyon Melekler Voleybol Anı Turnuvası” 7. Haftada Gazimağusa Lala Mustafa Paşa Spor Sarayında A Grubunda oynanan tek karşılaşmada Koop Bank rakibi Girne İtfaiyesi’ni 2-0 mağlup etti.

B GRUBU

Doğu Akdeniz Üniversitesi, Öğrenci Gelişim, Etkinlikler ve Spor İşleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen “Şampiyon Melekler Voleybol Anı Turnuvası” 7. Haftada Gazimağusa Lala Mustafa Paşa Spor Sarayında B Grubunda oynanan iki karşılaşmada DAÜ Spor İşleri rakibi MVO Masterler 1’i, Team Alizavra rakibi Blok Yok Umut Var’ı aynı sonuçla 2-0 mağlup etti.

YARI FİNALİSTLER BELİRLENDİ

Doğu Akdeniz Üniversitesi, Öğrenci Gelişim, Etkinlikler ve Spor İşleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen “Şampiyon Melekler Voleybol Anı Turnuvası” grup aşamasının tamamlanmasının ardından yarı finale yükselen takımla ve eşleşmeleri belli oldu. A grubunda Kimse Görmeden birinci, Koop Bank ikinci, B grubunda ise Team Alizavra birinci, DAÜ Spor İşleri ikinci olarak yarı finale yükseldi. Yarı Final çapraz eşleşme sonucunda Kimse Görmeden (A1) ile DAÜ Spor İşleri (B2), Team Alizavra (B1) ile Koop Bank (A) eşleşti. Yarı Final karşılaşmalarını kazanan takımlar Finalde kaşı karşıya gelecek.

Üçüncülük ve Final karşılaşmaları 15 Nisan Çarşamba günü Gazimağusa Lala Mustafa Paşa Spor Sarayında oynanacak karşılaşmaları sonunda turnuva tamamlanacak.

DAÜ “Şampiyon Melekler Voleybol Anı Turnuvası” Puan Durumu

A Grubu Puan Durumu O P

1. Kimse Görmeden 4 10

2. Koop Bank 4 8

3. DAÜ Voleybol 4 7

4. Girne İtfaiyesi 4 2

5. Voleybol Tutkunları 4 2

B Grubu O P

1. Team Alizavra 4 8

2. DAÜ Spor İşleri 4 8

3. MVO Msterler 1 4 7

4. Blok Yok Umut Var 4 5

5. MVO Msterler 2 4 0

DAÜ “Şampiyon Melekler Voleybol Anı Turnuvası” Yarı Final Maç Programı

14 NİSAN SALI

YARI FİNAL

17.30 Kimse Görmeden-DAÜ Spor İşleri

19.00 Team Alizavra-Koop Bank

15 NİSAN ÇARŞAMBA: FİNAL