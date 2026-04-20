Voleybolda 21-24 Nisan tarihlerinde Mersin’de düzenlenecek olan Türkiye Alt Yapı Küçükler Voleybol Şampiyonası Grup Eleme Müsabakalarına katılacak olan U15 Kız ve U15 Erkek Takımlarımız bugün sabah hava yolu ile Türkiye’ye gidecek.

10 günlük antrenman sürecini tamamlayan takımlarımızda hedef Haziran ayında düzenlenecek olan Türkiye Finallerine yükselmek. Daha önceki yıllarda birçok kez Final Grubunda yarışma başarısını gösteren Takımlarımız, aynı başarılı sonuçları bir kez daha tekrarlamak peşinde.

Grup Eleme Musabkaların da Kız Takımımız 5 Erkek Takımımız 4 karşılaşma oynayacak. Kızlarda Grup Birincileri ,Erkeklerde ilk iki sırayı elde edecek olan takımlar adını Türkiye Şampiyonası Finalleri ne yazdıracak.

Kız Takımımız Grubunda Mersin, Kilis, Adana, Hatay ve Osmaniye temsilcileri ile Grup Birinciliği mücadelesi verecek .

Erkek Takımımız ise Mersin , Kilis ,Hatay ve Gaziantep temsilcilerinin bulunduğu grupta Final vizesi arayacak.

Kafile 24 Nisan akşamı Hava yolu ile adaya dönüş yapacak.

Takımlarımızın müsabaka programı 21 Nisan Tarihinde yapılacak olan Teknik Toplantıda ki kura çekiminin ardından belli olacak .