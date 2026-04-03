Doğu Akdeniz Üniversitesi, Öğrenci Gelişim, Etkinlikler ve Spor İşleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen “Şampiyon Melekler Voleybol Anı Turnuvası” gruplardaki mücadelede sona gelindi. İkinci kez organize edilen “Şampiyon Melekler Voleybol Anı Turnuvası” iki ayrı grupta toplam 10 takım katılarak mücadele ediyor. 25 Şubat 2026 tarihinde başlayan, 15 Nisan tarihinde tamamlanacak olan “Şampiyon Melekler Voleybol Anı Turnuvası” karşılaşmaları Gazimağusa Lala Mustafa Paşa Spor Sarayında her hafta Çarşamba günleri 17.30, 18.30, 19.30 saatleri arasında oynanıyor. “Şampiyon Melekler Voleybol Anı Turnuvası” da altıncı hafta karşılaşmaları oynandı.

A GRUBU

Doğu Akdeniz Üniversitesi, Öğrenci Gelişim, Etkinlikler ve Spor İşleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen “Şampiyon Melekler Voleybol Anı Turnuvası” 6. Haftada Gazimağusa Lala Mustafa Paşa Spor Sarayında A Grubunda oynanan tek karşılaşmada Kimse Görmeden rakibi DAÜ Voleybol’u 2-0 mağlup etti.

B GRUBU

Doğu Akdeniz Üniversitesi, Öğrenci Gelişim, Etkinlikler ve Spor İşleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen “Şampiyon Melekler Voleybol Anı Turnuvası” 6. Haftada Gazimağusa Lala Mustafa Paşa Spor Sarayında B Grubunda oynanan tek karşılaşmada Team Alizavra rakibi MVO Masterler 2’yi 2-0 mağlup etti.

FİNAL YOLCULUĞU

Doğu Akdeniz Üniversitesi, Öğrenci Gelişim, Etkinlikler ve Spor İşleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen “Şampiyon Melekler Voleybol Anı Turnuvası” 25 Şubat-8 Nisan tarihlerinde iki yarı grupta oynanan karşılaşmaların sonunda gruplarda ilk iki sırayı alacak takımlar yarı finale yükselecek. Yarı final çapraz eşleşmeler sonrasında oynanacak karşılaşmaları kazanan takımlar final kaybeden takımlar ise üçüncülük mücadelesi verecek. Yarı Final, üçüncülük ve Final karşılaşmaları 15 Nisan Çarşamba günü Gazimağusa Lala Mustafa Paşa Spor Sarayında oynanacak karşılaşmaları sonunda turnuva tamamlanacak.

DAÜ Şampiyon Melekler Voleybol Anı turnuvasında oluşan puan durumu ve 7. Haftanın programı şöyle.

DAÜ “Şampiyon Melekler Voleybol Anı Turnuvası” Puan Durumu

A Grubu Puan Durumu O P

1. Kimse Görmeden 4 10

2. DAÜ Voleybol 4 7

3. Koop Bank 3 6

4. Girne İtfaiyesi 3 2

5. Voleybol Tutkunları 4 2

B Grubu O P

1. MVO Msterler 1 3 7

2. Team Alizavra 3 6

3. DAÜ Spor İşleri 3 6

4. Blok Yok Umut Var 3 5

5. MVO Msterler 2 4 0

DAÜ “Şampiyon Melekler Voleybol Anı Turnuvası” 7. Haftanın Programı

8 Nisan Çarşamba

A Grubu

18.30 Koop Bank- Girne İtfaiyesi

B Grubu

17.30 DAÜ Spor İşleri-MVO Masterler 1

19.30 Blok Yok Umut Var-Team Alizavra