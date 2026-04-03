Ülkemizin köklü master futbol derneklerinden olan KKTC Yıldırım Masterleri Derneği yurt dışı temaslarına devam ediyor.

Geçtiğimiz yıl aldıkları davet ile gittikleri Bulgaristan’daki turnuva sonrası ikili ilişkilerini sürdüren Yıldırım Masterleri Derneği, bu turnuvada yer alan Polonya’nın Cracovia Kraków Kit Masterler takımının düzenleyeceği 4’lü turnuvaya katılacak.

Polonya’nın Krakow şehrinde 17-21 Nisan 2026 tarihleri arasında yapılacak turnuvaya katılmak için davet alan Yıldırım Masterleri Derneği takımı hazırlıklarını devam ettiriyor.

Yıldırım Masterler Derneği Başkanı Hüseyin Akil davet ile ilgili yaptığı açıklamada yurt dışında ülkemizi temsil etmek için bu gibi temaslara önem verdiklerini belirterek, gelen bu davetten dolayı mutlu olduklarını ifade etti.