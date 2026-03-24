Doğu Akdeniz Üniversitesi, Öğrenci Gelişim, Etkinlikler ve Spor İşleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen “Şampiyon Melekler Voleybol Anı Turnuvası” mücadele tüm sürati ile devam ediyor. İkinci kez organize edilen “Şampiyon Melekler Voleybol Anı Turnuvası” iki ayrı grupta toplam 10 takım katılarak mücadele ediyor. 25 Şubat 2026 tarihinde başlayan, 15 Nisan tarihinde tamamlanacak olan “Şampiyon Melekler Voleybol Anı Turnuvası” karşılaşmaları Gazimağusa Lala Mustafa Paşa Spor Sarayında her hafta Çarşamba günleri 17.30, 18.30, 19.30 saatleri arasında oynanıyor. “Şampiyon Melekler Voleybol Anı Turnuvası” da dördüncü hafta karşılaşmaları oynandı.

A GRUBU

Doğu Akdeniz Üniversitesi, Öğrenci Gelişim, Etkinlikler ve Spor İşleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen “Şampiyon Melekler Voleybol Anı Turnuvası” 4. Haftada Gazimağusa Lala Mustafa Paşa Spor Sarayında A Grubunda oynanan tek karşılaşmada DAÜ Voleybol rakibi Girne İtfaiyesi 2-0 mağlup etti.

B GRUBU

Doğu Akdeniz Üniversitesi, Öğrenci Gelişim, Etkinlikler ve Spor İşleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen “Şampiyon Melekler Voleybol Anı Turnuvası” 4. Haftada Gazimağusa Lala Mustafa Paşa Spor Sarayında B Grubunda oynanan iki karşılaşmada MVO Masterleri 1 rakibi MVO Masterler 2’yi 2-0, DAÜ Spor İşleri rakibi Team Alizavra’yı 2-1 mağlup etti.

FİNAL YOLCULUĞU

Doğu Akdeniz Üniversitesi, Öğrenci Gelişim, Etkinlikler ve Spor İşleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen “Şampiyon Melekler Voleybol Anı Turnuvası” 25 Şubat-8 Nisan tarihlerinde iki yarı grupta oynanan karşılaşmaların sonunda gruplarda ilk iki sırayı alacak takımlar yarı finale yükselecek. Yarı final çapraz eşleşmeler sonrasında oynanacak karşılaşmaları kazanan takımlar final kaybeden takımlar ise üçüncülük mücadelesi verecek. Yarı Final, üçüncülük ve Final karşılaşmaları 15 Nisan Çarşamba günü Gazimağusa Lala Mustafa Paşa Spor Sarayında oynanacak karşılaşmaları sonunda turnuva tamamlanacak.

DAÜ Şampiyon Melekler Voleybol Anı turnuvasında alınan toplu sonuçlar, oluşan puan durumu ve 5. Haftanın programı şöyle.

A Grubu Sonuçları

3. Hafta

Kimse Görmeden-Girne İtfaiyesi 2-0

Voleybol Tutkunları-Koop Bank 0-2

4. Hafta

DAÜ Voleybol-Girne İtfaiyesi 2-0

B Grubu Sonuçları

3. Hafta

Daü Spor İşleri-MVO Masterler 2 2-0

4. Hafta

MVO Masterler 1-MVO Masterler 2 2-0

DAÜ Spor İşleri-Team Alizavra 2-1

DAÜ “Şampiyon Melekler Voleybol Anı Turnuvası” Puan Durumu

A Grubu Puan Durumu O P

1. Koop Bank 2 5

2. Kimse Görmeden 2 5

3. Girne İtfaiyesi 2 4

4. DAÜ Voleybol 3 2

5. Voleybol Tutkunları 3 2

B Grubu O P

1. DAÜ Spor İşleri 3 6

2. Blok Yok Umut Var 2 5

3. MVO Msterler 1 2 4

4. Team Alizavra 2 3

5. MVO Msterler 2 2 0

DAÜ “Şampiyon Melekler Voleybol Anı Turnuvası” 5. Haftanın Programı

25 Mart Çarşamba

A Grubu

18.30 Kimse Görmeden-Koop Bank

19.30 Voleybol Tutkunları-DAÜ Voleybol

B Grubu

17.30 Blok yok Umut Var-MVO Masterler 1