Kuzey Kıbrıs Darts Federasyonun (KKDF) düzenlemiş olduğu, Tuborg Darts Süper Ligi on beşinci hafta maçları ile devam etti.

2025 – 2026 Darts Süper Liginin, on beşinci hafta maçlarında çekişmeli karşılaşmalar yaşandı. Gerçekleşen on beşinci hafta süper lig maçlarında, haftanın tek beraberliği zirve mücadelesi veren Minareliköy Spor Kulübü ile Gönyeli Darts Birliği maçından çıktı. Gönyeli Darts Birliği konuk ettiği, Minareliköy Spor Kulübü ile 8 – 8, Lefkoşa Spor Birliği konuk ettiği, Kıbrıs Dart Derneği’ni 9 – 7, Diamond Child Darts Derneği konuk olduğu, Fota Darts Derneği’ni 13 – 3, Beyarmudu Belediyesi Darts Takımı konuk ettiği, Vadili Dostları Darts Derneği’ni 12 – 4, Güzelyurt Darts Birliği konuk olduğu, Cihangir Spor Kulübünü 9 – 7, Gönyeli Avcılık Atıcılık Kulübü konuk ettiği, Gazi Mağusa Darts Birliğini 12 – 4 mağlup etti.