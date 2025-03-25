Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Spor İşleri Müdürlüğü tarafından DAÜ öğrencilerine yönelik düzenlenen Aleksandr Zabolotkov Satranç Anı Turnuvası Lala Mustafa Paşa Spor Sarayı’nda gerçekleştirildi. 2022 yılında hayatını kaybeden DAÜ Eğitim Fakültesi, Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Öğretim Görevlisi Aleksandr Zabolotkov anısına düzenlenen turnuva, öğrencilerin yoğun ilgisiyle gerçekleşirken, katılımcılar kıyasıya mücadele etti.

Turnuvada, katılımcılar çevrim içi satranç platformlarındaki derecelerine göre A ve B kategorilerine ayrıldı. A kategorisi, üst düzey satranç bilgisine sahip deneyimli ve profesyonel oyunculardan oluşurken, B kategorisi satranca yeni başlayan veya daha az tecrübeye sahip oyuncuların rekabet ettiği grup olarak belirlendi.

Çekişmeli karşılaşmaların ardından A kategorisinde Ali Doğan Nay birinci, Tuğra İstillözlü ikinci, Furkan Yurtal ise üçüncü oldu. B kategorisinde ise Nehir Cantaş birinciliği elde ederken, Atakan Topal ikinci, Mert Günlü üçüncü sırada yer aldı.

“MÜTHIŞ BIR ORTAM VE GÜÇLÜ BIR DOSTLUK ATMOSFERI VAR”

Merhum DAÜ personeli Aleksandr Zabolotkov’un oğlu Aleksandr Zabolotkov gerçekleştirdiği konuşmada, “Çok güzel bir turnuva oldu. Babamın adına düzenlenen bu anı turnuvası için emeği geçen herkese teşekkür ederim. Harika bir etkinlikti, burada müthiş bir ortam ve güçlü bir dostluk atmosferi var. DAÜ’ye 2003 yılında öğrenci olarak başladım ve doktora eğitimime kadar burada tamamladım. Şu anda üniversitemizde bir akademisyen olarak görev yapıyorum. DAÜ, sadece akademik anlamda değil, spor alanında da önemli imkanlara sahip bir üniversite. Turnuvada dereceye giren ve katılım gösteren tüm arkadaşları tebrik ediyorum.” ifadelerini kullandı.

Söz konusu karşılaşmaların ardından dereceye giren kişilere ödülleri Spor İşleri Müdürlüğü Koordinatörü Aydın Kayol, Spor İşleri Müdürlüğü personeli Ecevit Savaş Cankat ve merhum DAÜ personeli Aleksandr Zabolotkov’un oğlu Aleksandr Zabolotkov tarafından takdim edildi.