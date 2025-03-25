Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu(KKTF) tarafından düzenlenen Senyör (Eleme/ Consolation) Turnuvası zevkli ve çekişmeli karşılaşmaları ile KKTF kortlarında gerçekleşiyor.

Tek Erkekler kategorisinde oynanan maçlar ve alınan sonuçlar şöyle;

SENYÖR TEK ERKEKLER  - 1.Round

Gültekin Çizgen - Denys Zaika                     6/4 6/1

Serşah Kombos - İlhan Armut                      4/6 3/6

Mehmet Emin Yüksel - Sezgin Talşık          1/6 3/6

Erdoğan Erduran - Salih Düzbeyaz               6/4 6/1

Bekir Devran Esendağlı, çiftlerde şampiyon Bekir Devran Esendağlı, çiftlerde şampiyon

SENYÖR TEK ERKEKLER  - 2.Round

Sercan Erozan - Mehmet Aktunalar              6/1 6/2

Gültekin Çizgen - Denys Yesypenko                      6/4 6/4

Enver Alıbaba - Abdul Raqeeb Rashıd                   1/6 5/7

Jean Chrıstohe Schrotter - Metin Poslu                  6/2 4/6 10/7

Uraz Şentürk - Emre Debreli                        6/4 1/6 12/10

İlhan Armut - İzzet Kanaga                          4/6 2/6

Can Alp Kırcan - Rauf Kürşad                     6/2 6/4

Ziya Tüzel -  Orçun Kasap                            0/6 0/6

Sezgin Talşık - İzzet Alsakal                        3/6 4/6

Vladyslav Kim - Orhan Şevket                     0/6 /6

Alekseı Polıakov - Erdoğan Erduran            4/6 0/6        

Umut Demir - Erge Günser                          1/6 0/6