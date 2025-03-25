Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu(KKTF) tarafından düzenlenen Senyör (Eleme/ Consolation) Turnuvası zevkli ve çekişmeli karşılaşmaları ile KKTF kortlarında gerçekleşiyor.

Tek Erkekler kategorisinde oynanan maçlar ve alınan sonuçlar şöyle;

SENYÖR TEK ERKEKLER - 1.Round

Gültekin Çizgen - Denys Zaika 6/4 6/1

Serşah Kombos - İlhan Armut 4/6 3/6

Mehmet Emin Yüksel - Sezgin Talşık 1/6 3/6

Erdoğan Erduran - Salih Düzbeyaz 6/4 6/1

SENYÖR TEK ERKEKLER - 2.Round

Sercan Erozan - Mehmet Aktunalar 6/1 6/2

Gültekin Çizgen - Denys Yesypenko 6/4 6/4

Enver Alıbaba - Abdul Raqeeb Rashıd 1/6 5/7

Jean Chrıstohe Schrotter - Metin Poslu 6/2 4/6 10/7

Uraz Şentürk - Emre Debreli 6/4 1/6 12/10

İlhan Armut - İzzet Kanaga 4/6 2/6

Can Alp Kırcan - Rauf Kürşad 6/2 6/4

Ziya Tüzel - Orçun Kasap 0/6 0/6

Sezgin Talşık - İzzet Alsakal 3/6 4/6

Vladyslav Kim - Orhan Şevket 0/6 /6

Alekseı Polıakov - Erdoğan Erduran 4/6 0/6

Umut Demir - Erge Günser 1/6 0/6