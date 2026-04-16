Darts birinci ligi dolu dizgin devam ediyor

Kuzey Kıbrıs Darts Federasyonun (KKDF) düzenlemiş olduğu Tuborg Birinci Ligi, yirmi birinci hafta maçları ile devam etti.

2025 – 2026 Darts birinci ligi yirmi birinci hafta maçlarında çekişmeli karşılaşmalar izlendi. Yirmi birinci hafta maçlarında, Ozanköy Spor Kulübü Konuk olduğu, SUBUNT Darts Derneğini 9 – 7, Düzova Darts Derneği konuk olduğu, Yenicami Ağdelen Kulübünü 12 – 4, Mağusa Kültür Derneği konuk ettiği, Deniz Plaza Spor Derneği ile 8 – 8, Dağyolu Darts Derneği konuk ettiği, Mesarya Darts Birliğini 11 – 5, Lefkoşa Darts Birliği konuk olduğu, Pergama Spor Derneğini 9 – 7, Alsancak Yeşilova Spor Kulübü konuk olduğu, Düzova Gençlik Spor Kulübünü 13 – 3 mağlup etti.

On üç takımlı Darts Birinci Liginde, yirmi birinci haftayı bay geçen takım, Akçay Spor Kulübü oldu.