Kuzey Kıbrıs Darts Federasyonu tarafından organize edilen ve beş ayaktan oluşan Kadınlar ve U-21 Gençler ligi 3. Ayağı oynandı. Oynan üçüncü hafta karşılaşmaları sonrasın da kadınlar da Duygu Oktay Evren, U-21 Gençler de Osman Kozansoy şampiyon oldu. Kadınlar da şampiyon Duygu Oktay Evren şampiyon olurken, ikinci Samiran Çoban, üçüncü Gamze Alat oldu. Kadınların enleri Samiran Çoban 2 x 140 sayı ile en yüksek sayı atanı oldu. U-21 Gençler ligi’nin üçüncü ayağın da Osman Kozansoy şampiyon olurken, ikinci Arda Alat, Halil Salim Taşkan üçüncü oldu. U-21 Darts Gençler ligi’nin üçüncü hafta enlerindeyse, Arda Alat ile Halil Salim Taşkan 1 x 180 attılar.