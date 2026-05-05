Kuzey Kıbrıs Darts Federasyonun (KKDF) düzenlemiş olduğu, Tuborg Darts Süper Ligi yirmi birinci hafta maçları ile devam etti.

2025 – 2026 Darts Süper Liginin, yirmi birinci hafta maçlarında çekişmeli karşılaşmalar yaşandı. Gerçekleşen yirmi birinci hafta süper lig maçlarının ardından Gönyeli Darts Birliği konuk ettiği, Fota Darts Derneğini 15 – 1 mağlup ederek, süper ligin bitimine bir kala şampiyonluğunu ilan etti. Yirmi birinci hafta sonunda süper lig de alınan sonuçlar; Gönyeli Darts Birliği konuk ettiği, Fota Darts Derneğini 15 – 1, Güzelyurt Darts Birliği konuk ettiği, Kıbrıs Dart Derneğini 12 – 4, Diamond Child Darts Derneği konuk olduğu, Vadili Dostları Darts Derneğini 9 – 7, Minareliköy Spor Kulübü konuk ettiği, Gönyeli Avcılık Atıcılık Kulübünü 10 – 6, Beyarmudu Belediyesi Darts Takımı ile Lefkoşa Spor Birliği 8 – 8, Cihangir Spor Kulübü konuk ettiği, Gazi Mağusa Darts Birliğini 11 – 5 mağlup etti.