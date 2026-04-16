Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği (KTSYD) basın mensupları ve basın organlarının sosyal medya hesaplarına yönelik siber saldırıların ve kısıtlamaların ifade özgürlüğü ve halkın haber alma hakkı açısından ciddi tehdit oluşturduğunu belirtti.

KTSYD Yönetim Kurulu adına yapılan yazılı açıklamada, basın mensuplarının görevini özgür ve bağımsız şekilde yerine getirebilmesinin hayati öneme sahip olduğu, gazetecileri, medya kuruluşlarını ve dijital yayın platformlarını hedef alanların aslında toplumu hedef aldığı belirtildi.

Siber saldırı ve kısıtlamaların "ifade özgürlüğü ve halkın haber alma hakkı açısından" tehdit, haber akışının kesintiye uğratılması, içeriklerin engellenmesi veya erişimin zorlaştırılmasının kabul edilmez olduğu kaydedilen açıklamada, "Basın üzerindeki her türlü baskıya karşı durduğumuzu ve özgür, çoğulcu bir medya ortamının savunucusu olduğumuzu kamuoyuna saygıyla duyururuz" denildi.