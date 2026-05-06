Kuzey Kıbrıs Darts Federasyonun (KKDF) düzenlemiş olduğu Tuborg Birinci Ligi, yirmi dördüncü hafta maçları ile devam etti.

2025 – 2026 Darts birinci ligi yirmi dördüncü hafta maçlarında çekişmeli karşılaşmalar izlendi. Yirmi dördüncü hafta maçlarında, Düzova Darts Derneği konuk olduğu, Akçay Spor Kulübünü 12 – 4, Alsancak Yeşilova Spor Kulübü konuk ettiği, Mağusa Kültür Derneğini 10 – 6, Lefkoşa Darts Birliği konuk ettiği, Yenicami Ağdelen Kulübünü 10 – 6, Mesarya Darts Birliği konuk ettiği, SUBUNT Darts Derneğini 9 – 7, Ozanköy Spor Kulübü konuk olduğu, Deniz Plaza Spor Derneğini 9 – 7, Pergama Spor Derneği konuk olduğu Düzova Gençlik Spor Kulübünü 12 – 4 mağlup etti.

On üç takımlı darts birinci ligi’nde, yirmi dördüncü haftayı bay geçen takım, Düzova Darts Derneği oldu.