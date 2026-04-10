Kuzey Kıbrıs Darts Federasyonu (KKDF) Tuborg Ferdi Birinci Ligi, sekizinci ayağı Lefkoşa Darts Birliği lokali’nde, on yedi kişinin katılımı ile gerçekleşti. Kuzey Kıbrıs Darts Federasyonu tarafından organize edilen darts birinci ligi altıncı hafta maçları çekişmeli karşılaşmalara sahne oldu. Turnuvanın finalini Dino Wyahtt ile Selaatin Tok oynarken, Dino Wyahtt sekizinci ayağın şampiyonu olurken, ikincisi Selaatin Tok, üçüncüsü İbrahim Esiner oldu. Turnuvanın enlerindeyse Dino Whaytt ve Kemal Hüdasoy 1x180 attı.