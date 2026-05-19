Kuzey Kıbrıs Darts Federasyonun (KKDF) düzenlemiş olduğu Tuborg Birinci Ligi, yirmi altıncı hafta maçları ile sona erdi.

2025 – 2026 Darts birinci ligi yirmi altıncı hafta maçlarında çekişmeli karşılaşmalar izlendi. Yirmi altıncı hafta sonunda Deniz Plaza Spor Derneği şampiyonluğunu ilan ederek Süper Lig’e çıkmaya hak kazandı. Süper Lig’e ikinci olarak, Lefkoşa Darts Birliği çıkarken, oynanacak play of maçlarından sonra Süper Lig’e çıkacak üçüncü takımda belirlenmiş olacak.

Yirmi altıncı hafta maçlarında, Lefkoşa Darts Birliği konuk ettiği, Ozanköy Spor Kulübünü 12 – 4, Pergama Spor Derneği konuk ettiği, Dağyolu Darts Derneğini 9 – 7, Alsancak Yeşilova Spor Kulübü konuk ettiği, SUBUNT Darts Derneğini 11 – 5, Akçay Spor Kulübü konuk ettiği, Yenicami Ağdelen Kulübünü 14 – 2, Mağusa Kültür Derneği konuk olduğu, Düzova Gençlik Spor Kulübünü 10 – 6, Mesarya Darts Birliği konuk ettiği, Düzova Darts Derneğini 11 – 5 mağlup etti. On üç takımlı darts birinci ligi’nde, yirmi altıncı haftayı bay geçen takım Deniz Plaza Spor Derneği oldu.