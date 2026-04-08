Kuzey Kıbrıs Darts Federasyonun (KKDF) düzenlemiş olduğu, Tuborg Darts Süper Ligi on yedinci hafta maçları ile devam etti.

2025 – 2026 Darts Süper Liginin, on yedinci hafta maçlarında çekişmeli karşılaşmalar yaşandı. Gerçekleşen on yedinci hafta süper lig maçlarında devam etti. Minareliköy Spor Kulübü konuk ettiği, Vadili Dostları Darts Derneğini 12 – 4, Gönyeli Darts Birliği konuk ettiği, Güzelyurt Darts Birliğini 10 – 6, Beyarmudu Belediyesi Darts Takımı konuk ettiği, Kıbrıs Dart Derneğini 10 – 6, Gönyeli Avcılık Atıcılık Kulübü konuk olduğu, Lefkoşa Spor Birliğini 10 – 6, Diamond Child Darts Derneği konuk olduğu, Cihangir Spor Kulübünü 10 – 6 ve Fota Darts Derneği ile Gazi Mağusa Darts Birliği ile berabere kaldı.