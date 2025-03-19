TUBORG Darts Birinci Lig A ve B Gruplarında 10’ncu hafta maçları Pazartesi ve Salı akşamı oynanan karşılaşmalar ile tamamlandı. Grup liderleri Diamond Child Darts Derneği ve Kıbrıs Dart Derneği Namağlup yollarına kayıpsız devam ediyorlar.

A Grubunda oynanan karşılaşmalarda, namağlup lider Diamond Child Darts Derneği deplasmanda Mağusa Kültür Derneği ile karşılaştı. Karşılaşmayı 14-2 gibi farkla kazanan Diamond Child Darts Derneği mevcut olan 6 puan farkını korudu.

TUBORG Birinci Ligi B grubunun namağlup Lideri Kıbrıs Dart Derneği evinde bu yıl kurulan Düzova Darts Derneğini konuk etti. Sporun dostluk, barış ve kardeşlik olduğunu tüm takımlara bir kez daha hatırlatıldığı bir ortamda oynanan maçta Kıbrıs Dart Derneği 10-6 kazanarak liderliğini sürdürdü. Karşılaşmada Derviş Çocuk ve Fatih Köse en yüksek sayı olan 180’i atarak geceye damga vurdular.

Tuborg Birinci Ligi 9’ncu Hafta Maçlarda Alınan Sonuçlar :

Dağyolu Darts Derneği - Lefkoşa Darts Birliği : 13-3

Mesarya Darts Birliği - Düzova S.K. : 9-7

Ozanköy Spor Kulübü - Yeni Vadili Darts Derneği : 7-9

Mağusa Kültür Derneği - Diamond Child Darts Derneği : 2-14

Kıbrıs Dart Derneği - Düzova Darts Derneği : 10-6

Gazimağusa Darts Birliği - Girne Avcılık Atıcılık Kulübü : 13-3

Lefkoşa Spor Birliği - Aydınköy Darts Derneği Birliği : 10-6

Deniz Plaza Spor Derneği - Coşkuner K.S.S.Derneği : 9-7

Puan Durumu :

2024/2025 Tuborg Birinci Lig A Grubu

O G B M + - Avg P

Diamond Child Darts Derneği 10 10 0 0 122 38 84 30

Yeni Vadili Darts Derneği 10 8 0 2 100 60 40 24

Dağyolu Darts Derneği 10 6 1 3 91 69 22 19

Ozanköy Spor Kulübü 10 5 1 4 84 76 8 16

Mesarya Darts Birliği 10 2 4 4 73 87 -14 10

Mağusa Kültür Derneği 10 2 1 7 62 98 -36 7

Lefkoşa Darts Birliği 10 1 2 7 58 102 -44 5

Düzova S.K. 10 1 1 8 50 110 -60 4

2024/2025 Tuborg Birinci Lig B Grubu

O G B M + - Avg P

Kıbrıs Dart Derneği 10 10 0 0 113 47 66 30

Lefkoşa Spor Birliği 10 8 1 1 95 65 30 25

Gazimağusa Darts Birliği 10 6 2 2 95 65 30 20

Aydınköy Darts Derneği Birliği 10 4 1 5 76 84 -8 13

Deniz Plaza Spor Derneği 10 3 3 4 69 91 -22 12

Coşkuner K.S.S.Derneği 10 2 2 6 72 88 -16 8

Girne Avcılık Atıcılık Kulübü 10 2 1 7 66 94 -28 7

Düzova Darts Derneği 10 0 0 10 54 106 -52 0