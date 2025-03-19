TUBORG Darts Birinci Lig A ve B Gruplarında 10’ncu hafta maçları Pazartesi ve Salı akşamı oynanan karşılaşmalar ile tamamlandı. Grup liderleri Diamond Child Darts Derneği ve Kıbrıs Dart Derneği Namağlup yollarına kayıpsız devam ediyorlar.

A Grubunda oynanan karşılaşmalarda, namağlup lider Diamond Child Darts Derneği deplasmanda Mağusa Kültür Derneği ile karşılaştı. Karşılaşmayı 14-2 gibi farkla kazanan Diamond Child Darts Derneği mevcut olan 6 puan farkını korudu.

TUBORG Birinci Ligi B grubunun namağlup Lideri Kıbrıs Dart Derneği evinde bu yıl kurulan Düzova Darts Derneğini konuk etti. Sporun dostluk, barış ve kardeşlik olduğunu tüm takımlara bir kez daha hatırlatıldığı bir ortamda oynanan maçta Kıbrıs Dart Derneği 10-6 kazanarak liderliğini sürdürdü. Karşılaşmada Derviş Çocuk ve Fatih Köse en yüksek sayı olan 180’i atarak geceye damga vurdular.

Tuborg Birinci Ligi 9’ncu Hafta Maçlarda Alınan Sonuçlar :

Dağyolu Darts Derneği     -   Lefkoşa Darts Birliği : 13-3

Mesarya Darts Birliği     -   Düzova S.K. : 9-7

Ozanköy Spor Kulübü     -   Yeni Vadili Darts Derneği : 7-9

Mağusa Kültür Derneği     -   Diamond Child Darts Derneği : 2-14

Kıbrıs Dart Derneği     -   Düzova Darts Derneği : 10-6

Gazimağusa Darts Birliği     -   Girne Avcılık Atıcılık Kulübü : 13-3

Lefkoşa Spor Birliği     -   Aydınköy Darts Derneği Birliği : 10-6

Deniz Plaza Spor Derneği     -   Coşkuner K.S.S.Derneği : 9-7

Puan Durumu :

2024/2025  Tuborg Birinci Lig A Grubu

               O            G            B            M           +             -             Avg        P

Diamond Child Darts Derneği     10          10          0             0             122        38          84          30

Yeni Vadili Darts Derneği             10          8             0             2             100        60          40          24

Dağyolu Darts Derneği   10          6             1             3             91          69          22          19

Ozanköy Spor Kulübü     10          5             1             4             84          76          8             16

Mesarya Darts Birliği      10          2             4             4             73          87          -14         10

Mağusa Kültür Derneği  10          2             1             7             62          98          -36         7

Lefkoşa Darts Birliği        10          1             2             7             58          102        -44         5

Düzova S.K.        10          1             1             8             50          110        -60         4

                                                                                                                     

2024/2025 Tuborg Birinci Lig B Grubu

               O            G            B            M           +             -             Avg        P

Kıbrıs Dart Derneği          10          10          0             0             113        47          66          30

Lefkoşa Spor Birliği, Prime – Med’e teşekkür etti! Lefkoşa Spor Birliği, Prime – Med’e teşekkür etti!

Lefkoşa Spor Birliği         10          8             1             1             95          65          30          25

Gazimağusa Darts Birliği              10          6             2             2             95          65          30          20

Aydınköy Darts Derneği Birliği    10          4             1             5             76          84          -8           13

Deniz Plaza Spor Derneği             10          3             3             4             69          91          -22         12

Coşkuner K.S.S.Derneği  10          2             2             6             72          88          -16         8

Girne Avcılık Atıcılık Kulübü         10          2             1             7             66          94          -28         7

Düzova Darts Derneği    10          0             0             10          54          106        -52         0